Lutte contre l’islamophobie

200 personnes réclament l’abolition du poste d’Amira Elghawaby

(Ottawa) Plus de 200 personnes, dont le sociologue Guy Rocher et la militante d’origine saoudienne Ensaf Haidar, ont signé une lettre destinée au premier ministre Justin Trudeau. Ils demandent non seulement la démission d’Amira Elghawaby, mais aussi l’abolition du nouveau poste de représentante spéciale à la lutte contre l’islamophobie.