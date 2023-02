Chaque dimanche, La Presse diffuse le contenu des As de l’info, une nouvelle plateforme numérique jeunesse entièrement consacrée à l’actualité quotidienne.

Laurent Côté Les As de l’info

Mélanie Loubert Les As de l’info

Marilys Beaudoin Journaliste stagiaire, Les As de l’info

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a réussi à prendre le contrôle de plusieurs villes ukrainiennes. Et dans chaque ville conquise, les Russes capturent les enfants orphelins pour les envoyer en Russie. Heureusement, des citoyens ukrainiens courageux tentent de stopper ce désastre. On te raconte ce qui se passe.

Mais pourquoi les enfants ?

Les enfants représentent l’avenir d’un pays : son identité, sa langue, sa culture. Or, vois-tu, Vladimir Poutine, le président de la Russie, a entre autres commencé cette guerre parce qu’il veut détruire l’identité de l’Ukraine pour la remplacer par celle de la Russie. En enlevant les enfants ukrainiens et en les emmenant en Russie, Poutine espère donc qu’ils oublient leurs origines et deviennent des citoyens russes. C’est vraiment terrible, mais c’est la réalité.

Le président de la Russie a cependant une autre explication. Selon lui, ces enlèvements sont plutôt des « évacuations » pour protéger les enfants et les emmener loin des champs de bataille. Rappelons tout de même que c’est la Russie qui a attaqué l’Ukraine en premier.

On estime qu’environ 13 000 enfants ont été transférés en Russie depuis le début de la guerre. Ils peuvent ensuite être adoptés par des couples russes.

De véritables héros !

Volodymyr Sahaidak est un homme qui habite à Kherson, une ville qui a été sous occupation russe pendant un certain temps, mais qui a depuis été libérée. Il est le directeur d’un centre jeunesse où environ 50 enfants étaient hébergés.

Au début, M. Sahaidak croyait que le gouvernement de l’Ukraine s’occuperait d’évacuer les enfants de façon sécuritaire. Mais voyant que ça n’arriverait pas, il a décidé que le risque était devenu trop grand pour eux et qu’il fallait agir.

Avec d’autres employés du centre, il a élaboré un plan secret pour les cacher. Ils les ont hébergés chez eux, et ont inventé une histoire au cas où ils se feraient prendre. Par exemple, une autre employée, Halyna Kulakovska, est devenue la « tante » de trois enfants. C’était ça, ou ces enfants étaient envoyés loin, très loin de chez eux pour être transformés en petits Russes.

Un énorme courage

Il fallait être très brave pour faire une telle chose. Si Volodymyr et Halyna avaient été démasqués par les Russes, ils auraient probablement fini en prison. En plus, Halyna a raconté que son appartement était tout proche d’un poste de police, et que des Russes habitaient même dans l’immeuble voisin ! Le danger était partout et elle aurait pu se faire prendre n’importe quand.

Mais, comme dit Volodymyr : « Ce sont nos enfants. Ce que font les Russes, c’est un crime. Il n’y a pas pire crime que de voler des enfants. » Selon lui, le danger n’était pas important : il fallait agir, tout simplement.

C’est donc vraiment grâce à eux que des dizaines d’enfants ukrainiens ont pu continuer à vivre dans leur pays. De véritables héros !

C’est une situation très triste et c’est normal si tu éprouves un sentiment d’impuissance en lisant cette nouvelle. N’hésite pas à dire comment tu te sens à tes proches et rappelle-toi que des gens travaillent très fort pour aider ceux et celles dans le besoin.

D’après un texte d’Isabelle Hachey, La Presse

La monarchie, qu’est-ce que c’est ?

On t’a beaucoup parlé de la monarchie britannique ces derniers temps : mort de la reine Élisabeth II, son fils Charles III qui lui succède, les députés du Parti québécois qui refusent de prêter serment au Salon bleu, le récent livre du prince Harry… Ça nous a donné envie de t’expliquer la base. Sais-tu ce qu’est une monarchie ? Mélanie t’explique tout ça dans cette vidéo !

Des chats pour nous aider à marcher ? !

PHOTO 123RF Comment font les chats pour presque toujours retomber sur leurs pattes ?

As-tu un chat à la maison ? Si oui, tu es peut-être au courant qu’ils ont la capacité de retomber sur leurs quatre pattes à presque tous les coups ! Cette agilité pourrait aider les humains à mieux marcher ! Mais comment c’est possible ?

À l’Université de Sherbrooke, un professeur a découvert que ce grand atout pourrait un jour aider les humains à mieux marcher après une blessure à la colonne vertébrale. Cela pourrait aussi servir aux aînés qui ont un moins bon sens de l’équilibre.

Pour ce faire, les chercheurs ont inspecté le retour des signaux que notre corps envoie à notre cerveau. Un peu comme quand tu utilises une télécommande pour allumer la télé, elle envoie un signal et la télévision obéit !

Et les chats, dans tout ça ?

Le professeur qui a mené la recherche, Alain Frigon, a voulu comprendre les signaux que le corps du chat envoie à son cerveau. Il voulait savoir comment ces signaux lui permettent de coordonner le mouvement de ses quatre pattes. Donc, comment il fait pour presque toujours retomber debout ! On peut dire qu’il cherchait un peu le code secret du cerveau des chats !

Des chats sportifs qui aident la science !

Savais-tu qu’il y a des chats qui sont entraînés à marcher à la même vitesse qu’un humain sur un tapis roulant ? Eh bien, ils ont été utiles pour la recherche du professeur !

Les chercheurs ont stimulé un nerf dans une de leurs pattes pour faire un faux trébuchement. Leur but était de faire le même effet que si un humain trébuchait sur une petite roche avec le bout de son soulier. Cette expérience a permis d’examiner comment le chat se rétablissait.

Ils ont découvert que lorsque le chat se rend compte qu’il trébuche, de super réflexes s’activent et ses trois autres pattes restent en contact avec le sol. Cela empêche le chat de tomber pendant que sa quatrième patte survole l’obstacle.

Pourquoi faire tout cela ?

Pour les humains, le réflexe qui nous empêche de tomber quand on trébuche se fait très rapidement. Mais quand on vieillit, les signaux envoyés par les muscles au cerveau sont plus lents. Les personnes plus âgées ont donc plus de risques de tomber.

C’est un peu la même chose du côté des personnes blessées, pour qui les signaux ne se font plus de la même façon.

La bonne nouvelle, c’est que ces recherches pourraient un jour mener à l’invention de stimulations électriques pour aider les signaux. Ces stimulations serviraient à imiter le fonctionnement des réflexes des chats, et donc aider à mieux marcher !

Ces stimulations pourraient rendre les blessés et les personnes âgées capables d’éviter des pertes d’équilibre et des obstacles. Tu pourrais aller en randonnée avec tes grands-parents sans crainte, et peut-être bien même jouer à la marelle !