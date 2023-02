(Québec) L’État québécois demande aux tribunaux de retirer des mains du gestionnaire controversé Resorts of the Canadian Rockies (RCR) la partie du Mont-Sainte-Anne où se déroulent notamment les activités de ski de fond et de vélo de montagne.

La SEPAQ a déposé mercredi une requête en Cour supérieure contre Station Mont-Sainte-Anne inc., dont l’actionnaire principal est RCR. Québec cherche à faire résilier une entente signée en 2008 sur les « terrains du pourtour ». La station de ski alpin n’est pas concernée par cette nouvelle.

« Dans l’éventualité d’une réponse favorable de la Cour supérieure, la SEPAQ agira en collaboration et en partenariat avec le milieu afin d’assurer une transition harmonieuse. La SEPAQ partage l’attachement de la communauté envers cet espace naturel », écrit l’organisme public dans un communiqué jeudi.

Québec avait annoncé en avril 2021 son intention d’intenter un recours contre Station Mont-Sainte-Anne. Le litige a d’abord été soumis à un arbitre. Les parties ne se sont pas entendues et la SEPAQ a donc annoncé jeudi qu’elle allait avoir recours aux tribunaux.

Le groupe citoyen Les Amis du Mont-Sainte-Anne réclame depuis des années un tel dénouement. Il accuse le gestionnaire RCR de ne pas investir suffisamment dans les activités de ski de fond et de vélo de montagne.

Le gouvernement soutient que RCR n’a pas réalisé les engagements et s’est placée en défaut. L’entreprise s’était engagée à acquérir les droits tréfonciers autour de la montagne selon un échéancier précis. Québec fait valoir que RCR ne l’a pas respecté.

Si la SEPAQ l’emportait en Cour supérieure, elle pourrait hériter de la gestion du ski de fond, du vélo de montagne ou encore du camping du mont Sainte-Anne.

Plus de détails à venir.