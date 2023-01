Les journalistes Alice Girard-Bossé, Marissa Groguhé et Mayssa Ferah sont trois ex-stagiaires.

Les stages d’été et de la diversité de retour à La Presse

Avis aux mordus de journalisme et de photojournalisme : La Presse fera de nouveau place à la relève à l’été 2023. Les aspirants stagiaires ont jusqu’au 24 février pour soumettre leur candidature.

En tout, une dizaine de stagiaires feront leurs premières armes dans la salle de rédaction, sous la supervision de journalistes et de photographes chevronnés. Leurs textes et photos seront publiés sur nos trois plateformes : La Presse+, lapresse.ca et notre application mobile.

Parce que La Presse souhaite que son équipe reflète le caractère multiculturel et multiethnique de la société québécoise, trois stages seront réservés aux candidats autochtones ou issus de minorités visibles ou ethniques.

Les lauréats de la bourse Fernand-Seguin (journalisme scientifique), du prix Lizette-Gervais (relève, journalisme à caractère humaniste) et de la bourse CDPQ-FPJQ (relève, journalisme économique) se joindront aux candidats sélectionnés par La Presse.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE La journaliste Léa Carrier assiste à un point de presse du ministre de la santé Christian Dubé, en janvier 2022.

Les stages d’été sont une porte d’entrée de choix à La Presse. Mayssa Ferah, Marissa Groguhé, Alice Girard-Bossé, Lila Dussault et Léa Carrier, quatre jeunes journalistes talentueuses des dernières cohortes, sont maintenant employées de La Presse. Elles sont les plus récentes héritières d’une longue tradition : plus d’une soixantaine d’anciens stagiaires travaillent dans notre salle de rédaction.

L’aventure vous intéresse ? Vous avez jusqu’au 24 février pour nous faire parvenir une lettre de motivation. Quelles sont vos ambitions professionnelles ? Vos secteurs d’actualité préférés ? Les compétences que vous souhaitez acquérir à La Presse ? C’est ce que nous voulons savoir, en 500 mots.

Critères d’admission pour les stages en journalisme (Des stages seront réservés aux candidats autochtones ou issus de minorités visibles ou ethniques) Être passionné de l’information

Avoir de très bonnes connaissances de l’actualité

Faire preuve de créativité et de curiosité intellectuelle

Avoir un sens de la débrouillardise et de l’autonomie affûté

Avoir une excellente maîtrise du français écrit et une bonne compréhension de l’anglais