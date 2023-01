La Gendarmerie royale du Canada (GRC) déclare qu’elle a secouru en fin de semaine un homme qui s’était perdu dans un secteur boisé très enneigé alors qu’il tentait de traverser la frontière vers les États-Unis depuis les Cantons-de-l’Est.

La Presse Canadienne

La caporale Tasha Adams a indiqué lundi qu’une personne avait appelé la police samedi matin pour exprimer son inquiétude au sujet d’un membre de sa famille qui voulait demander l’asile aux États-Unis après avoir traversé la frontière à pied dans le secteur de Mansonville.

Selon Mme Adams, les policiers ont marché pendant une heure et demie, dans un mètre de neige, pour retrouver l’homme qui, selon elle, était conscient, mais semblait souffrir d’hypothermie et d’engelures.

L’homme a pu sortir du bois avec l’aide des policiers et il a reçu les premiers soins sur les lieux, avant d’être transporté à l’hôpital.

Mme Adams a précisé qu’il ne devrait pas y avoir d’accusation criminelle dans ce dossier.

Il y a moins d’un mois, le 4 janvier dernier, Fritznel Richard, un homme de 44 ans de Montréal, a été retrouvé mort de froid dans un secteur boisé à proximité du chemin Roxham, à Saint-Bernard-de-Lacolle, en Montérégie. La Sûreté du Québec a soutenu que l’homme tentait aussi d’entrer aux États-Unis.

Selon la caporale Adams, la GRC craint que des gens mettent leur vie en danger pour traverser la frontière dans des conditions « incroyablement dangereuses ».

« Nous parlons d’un mètre de neige dans lequel (les policiers) s’enfonçaient, un terrain très montagneux, à travers les rivières », a-t-elle souligné.

Hausse vers le sud

Ce nouvel incident survient alors que les autorités américaines signalent une augmentation du nombre de personnes qui tentent de traverser la frontière vers le sud depuis le Canada entre les postes frontaliers officiels.

Entre le 1er octobre et le 31 décembre dernier, la patrouille frontalière américaine du secteur Swanton — qui patrouille le Vermont, le New Hampshire et une partie de l’État de New York — a enregistré une augmentation d’environ 743 % des arrestations et des interpellations par rapport au même trimestre de 2021, a indiqué l’agence dans un communiqué la semaine dernière.

La caporale Adams a déclaré que la GRC ne disposait pas de données sur l’augmentation des passages du Canada vers le sud, mais elle a ajouté que l’opération de recherche et sauvetage de samedi n’était pas la première à avoir lieu près de la frontière.

Les pompiers de la municipalité voisine de Potton ont également été appelés pour prodiguer les premiers soins à l’homme, qui parlait anglais et espagnol, a indiqué en entrevue James Bouthillier, directeur du service de prévention des incendies.

M. Bouthillier n’a pas remarqué d’augmentation notable du nombre de personnes qui tentent de traverser la frontière dans son secteur, mais il a souligné qu’un sauvetage similaire avait eu lieu il y a environ un an.