C'est la rentrée parlementaire tant à Québec qu'à Ottawa. D'autres événements s'y grefferont. Voici ce qu'il faut surveiller cette semaine.

La Presse

La rentrée parlementaire à Québec et Ottawa Les élus de la Chambre des communes à Ottawa et de l'Assemblée nationale à Québec effectueront leur retour les 30 et 31 janvier, respectivement. Le 31 janvier, des consultations sont prévues à Québec, notamment celles sur le projet de loi n° 2, Loi visant notamment à plafonner le taux d’indexation des prix des tarifs domestiques de distribution d’Hydro-Québec et à accroître l’encadrement de l’obligation de distribuer de l’électricité. À Ottawa, les travaux en chambre seront sans doute marqués par le dépôt de la première partie du rapport final de la Commission populaire d'Ottawa sur l'occupation du convoi (CPO), à 10 h. Le premier ministre du Canada Justin Trudeau participera à la période des questions à 14 h.

Transport aérien régional : point de presse du Parti Québécois À 8h30, le 30 janvier, se tiendra un point de presse du député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Transports, Joël Arseneau.

Soutien aux personnes vivant avec une maladie rare La ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest représente le ministre de la Santé, Christian Dubé, dans le cadre d'une annonce concernant le soutien aux personnes vivant avec une maladie rare. Elle sera accompagnée du député de Lac-Saint-Jean Éric Girard.

Annonce concernant la Société des traversiers du Québec La vice-première ministre du Québec et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la Société des traversiers du Québec (STQ) annonceront à 10h30 un projet majeur.

Statistique Canada révèle des données sur l'immigration et sur les entreprises canadiennes Statistique Canada dévoilera à 8h30, le 30 janvier, des données socioéconomiques des immigrants admis en tant qu'enfants en 2021. L'organe gouvernemental fournira au même moment des estimations mensuelles des ouvertures et des fermetures d'entreprises pour le mois d'octobre 2022.

Ouverture de l'exposition Vues du fleuve à la Grande Bibliothèque L'exposition Vues du fleuve s'ouvrira le 31 janvier et se tiendra à la Grande Bibliothèque jusqu'au 4 juin. L'exposition propose un parcours d'oeuvres visuelles et littéraire sur le thème du fleuve Saint-Laurent. Manon Barbeau et Anaïs Barbeau-Lavalette en sont les commissaires.