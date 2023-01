Nos « amis » en ligne, la jupe à rubans et des galas non genrés

Chaque dimanche, La Presse diffuse le contenu des As de l’info, une nouvelle plateforme numérique jeunesse entièrement consacrée à l’actualité quotidienne.

Les gens en ligne sont-ils vraiment tes amis ?

Laurent Côté Les As de l’info

Les réseaux sociaux ont le pouvoir de nous faire entrer en contact avec une multitude de gens. On peut même y développer des amitiés avec des personnes qui partagent les mêmes intérêts que nous. Cependant, il est important de faire la distinction entre nos amis dans la vraie vie et nos « amis » sur l’internet. Mais pourquoi ? On t’explique.

Des influenceurs… qui influencent !

As-tu déjà eu l’impression d’avoir une relation d’amitié avec un influenceur, une influenceuse, ou encore une célébrité que tu admires et que tu suis sur les réseaux sociaux ? Si oui, ce serait tout à fait normal. Tu as peut-être déjà remarqué comment, dans leurs vidéos, ces personnes parlent souvent à la caméra, donnant l’impression qu’elles interagissent directement avec toi. Presque comme si tu étais leur ami ! On appelle ça une relation parasociale.

Ça peut être amusant et divertissant, et certains influenceurs sont peut-être des modèles pour toi. Peut-être aussi qu’ils t’ont fait rejoindre une communauté en ligne qui t’a fait t’épanouir. Toutefois, il faut te rappeler que leur travail n’est pas de devenir ton ami. C’est, justement, de t’influencer !

Ne tombe pas dans le piège !

Certaines personnes aiment beaucoup suivre la vie d’influenceurs. Grosses maisons, voitures de luxe, animaux mignons, beaucoup d’argent… On a parfois l’impression qu’ils ont une vie de rêve ! C’est très impressionnant, mais ça peut aussi rapidement devenir absorbant.

En effet, si on a l’impression que ces influenceurs sont nos « amis », il est facile de commencer à les trouver pas mal plus intéressants que nos amis dans la vraie vie. On passe alors de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux à les regarder, et c’est ainsi qu’on peut tomber dans une dépendance. Une dépendance, c’est quand on fait quelque chose à répétition sans qu’on puisse s’en empêcher.

Et c’est là que ça peut devenir un problème : on commence à délaisser nos vraies amitiés, nos vraies relations. Et pour quoi ? Pour tout savoir sur une personne qu’on ne rencontrera probablement jamais, et tout ça, les yeux rivés sur un écran…

Alors, la solution ?

Ce n’est pas sorcier : il faut utiliser les réseaux sociaux avec intelligence ! Bien sûr que tu peux regarder des vlogues d’influenceurs. Il s’agit de le faire avec modération ! Par exemple, une bonne stratégie pour y arriver est de se définir un temps maximal d’écran par jour. Le gouvernement du Québec, d’ailleurs, recommande un maximum de deux heures pour les enfants de 5 à 12 ans.

Et toi, combien de temps passes-tu par jour devant un écran ?

D’après un texte de Florence Dancause, La Presse

Pourquoi porter la jupe à rubans ?

Shushan Bacon Les As de l’info

Chez les Autochtones, il y a plusieurs raisons de porter la jupe à rubans. C’est entre autres pour rappeler aux femmes, aux filles et aux personnes de diverses identités de genre qu’elles ont le droit d’être qui elles sont. Le 4 janvier dernier était la toute première Journée nationale de la jupe à rubans. Savais-tu que c’est une jeune fille, Isabella Kulak, qui est à l’origine de cette Journée ? Shushan te raconte !

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Des catégories non genrées dans les galas

PHOTO : ÉRIC MYRE, FOURNIE PAR L’ACADÉMIE CANADIENNE DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION Pierre-Yves Lord a été récompensé lors de la 37e édition du Gala des prix Gémeaux, en septembre dernier.

Mia Gagné Vincent Journaliste stagiaire, Les As de l’info

Tu connais le gala des prix Gémeaux ? Ce gala récompense les meilleures séries télé au Québec. Il n’y aura plus de catégories genrées aux Gémeaux. C’est-à-dire qu’il n’y aura plus de catégories juste pour les femmes ou juste pour les hommes. Les Brit Awards, qui célèbrent les artistes de la musique au Royaume-Uni, ont fait la même chose l’année dernière. On te résume la situation !

Des catégories universelles aux Gémeaux

Finis le « meilleur premier rôle masculin » et le « meilleur premier rôle féminin ». Au gala des prix Gémeaux, ces catégories deviennent simplement « meilleur premier rôle ».

C’est l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision qui choisit les catégories de prix du gala et les personnes nommées.

Selon l’Académie, les catégories ont été fusionnées parce qu’elles étaient trop nombreuses. Avant, le gala des prix Gémeaux comptait 139 catégories. Aujourd’hui, il en compte 88 !

L’Académie voulait que le gala soit plus compétitif et précise que tout le monde a sa chance de repartir avec un trophée.

Et au Royaume-Uni ?

De son côté, le gala des Brit Awards a décidé en 2022 de combiner ses catégories « Meilleure artiste féminine » et « Meilleur artiste masculin » en une seule catégorie : « Meilleur artiste ».

Toutefois, les Brit Awards ont annoncé au début de l’année que tous les nommés dans cette catégorie… étaient des hommes ! Aucune femme n’aura donc la chance de remporter ce prestigieux prix en 2023. L’année dernière, c’est Adele qui était repartie avec le trophée dans cette catégorie.

Qu’en pensent les gens ?

Certaines personnes appuient la décision de l’Académie de combiner les catégories des hommes et des femmes. Elles pensent qu’on ne devrait plus diviser les catégories selon le sexe, et récompenser les gens seulement en fonction de leur talent !

D’autres se demandent si le fait de combiner les catégories hommes et femmes en une seule catégorie pourrait désavantager un genre par rapport à l’autre. On l’a vu plus haut, au gala des Brit Awards, seulement des hommes ont été nommés dans la catégorie « Meilleur artiste » cette année !

Plusieurs galas ont déjà des catégories non genrées. C’est le cas des Grammy et des MTV Video Music Awards.

Et toi, penses-tu que c’est une bonne idée de fusionner les catégories hommes et femmes dans les galas ?