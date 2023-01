Le plus grand drapeau québécois de l’histoire, faisant au total 60 pieds par 90 pieds, a été déployé samedi sur l’esplanade de la Place des Arts, en plein cœur de Montréal, pour célébrer le 75e anniversaire du fleurdelysé.

« C’était très important pour nous de souligner cet anniversaire-là. Soixante-quinze ans, ce n’est pas rien. Le fleurdelysé représente notre passé, notre présent, notre futur. C’est notre mémoire et il appartient à tous les Québécois. On voulait montrer en grand ce symbole de fierté, d’appartenance », explique à La Presse la présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) de Montréal, Marie-Anne Alepin.

Plus de 200 personnes ont contribué à déplier l’énorme drapeau, conçu par l’imprimeur Version Image Plus situé à Laval, puis à le hisser à quelques mètres du sol. Le chanteur Daniel Boucher a alors entonné Gens du pays de Gilles Vigneault.

Au moment où la langue française est « malmenée dans la métropole », poursuit Mme Alepin, « démontrer l’amour qu’on a pour notre drapeau québécois est crucial ».

« Ça illustre qu’on doit et qu’on peut collectivement s’intéresser davantage à la protection de notre langue française. Si aujourd’hui nous dévoilons cet immense fleurdelisé, le plus grand de l’histoire, au cœur de la métropole, là où notre langue et notre culture sont les plus malmenées, c’est pour donner le message clair que nous sommes déterminés à faire basculer la tendance », insiste-t-elle.

Une langue en déclin

Le tout survient alors que le poids du français continue en effet de reculer au Québec et dans l’ensemble du pays, tandis que le nombre croissant de Canadiens parlent une autre langue que le français ou l’anglais à la maison, ont révélé en août dernier les données du recensement de Statistique Canada. La proportion de personnes qui ont déclaré avoir le français comme langue maternelle est passée de 77,1 % à 74,8 % de 2016 à 2021 au Québec. Ce déclin s’observe dans l’ensemble du pays, où la proportion de francophones est passée de 20,6 % à 19,6 % durant ces cinq années.

« Vu notre situation minoritaire, on doit toujours rester vigilants », a d’ailleurs évoqué la députée caquiste d’Anjou–Louis-Riel, qui représentait le gouvernement Legault. « Ce drapeau incarne vraiment ce qu’on est, une nation différente, le seul État à majorité francophone en Amérique du Nord », a-t-elle martelé.

Deux députés bloquistes, Denis Trudel et Mario Beaulieu, ont d’ailleurs réitéré lors de la cérémonie que la « bataille » pour protéger le français sera « cruciale » dans les prochains mois. « Le gouvernement fédéral nous empêche de faire du français notre langue commune », a notamment martelé M. Beaulieu, tandis que son collègue soulignait « que l’on fait ce qu’on peut, à Ottawa, pour nous protéger contre les assauts de l’anglais », appelant les Québécois à se rallier à la protection du français.

« On a tellement un beau drapeau que je voudrais que le monte entier le connaisse. Je vais être probablement satisfait quand il va flotter […] au siège des Nations unies », a de son côté lancé le président du conseil exécutif national du Parti québécois, Jocelyn Caron, en référence à l’indépendance du Québec.

Au micro, la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a quant à elle ironisé en soulignant que « Maurice Duplessis, c’est pas vraiment notre ami ». « Mais il nous a donné le fleurdelisé. On lui en doit une », a-t-elle lancé du même souffle. Grâce à ce drapeau, dit-elle, le Québec « s’est débarrassé d’un système colonial important, comme on s’est débarrassés du serment du roi il n’y a même pas un mois », a-t-elle soulevé, sous les applaudissements nourris de la foule.

Le député libéral de Viau Frantz Benjamin, lui, a soutenu que la présence d’élus de tous les partis « est un témoignage vivant de ce que le drapeau représente au Québec ». « Ça nous unit, ça nous rassemble. Et on le devoir de le protéger, de le préserver », a-t-il lancé aux gens réunis sur place.

Plusieurs autres activités célébrant le 75e anniversaire du fleurdelysé sont prévues samedi à travers la province. Une cérémonie commémorative est notamment prévue devant l’Assemblée nationale du Québec, en milieu d’après-midi, en présence de députés de différents partis ainsi que la présidente de l’Assemblée, Nathalie Roy.

C’est le 21 janvier 1948 que l’Assemblée législative du Québec – devenue ensuite l’Assemblée nationale – adopte son propre drapeau. À ce moment, le premier ministre Maurice Duplessis déclare qu’il fallait un drapeau « qui exclut tout signe de servage, de colonialisme », allusion à peine voilée à l’Union Jack britannique qui était, depuis la Conquête, le seul drapeau officiel du pays.

Avec Mylène Crête, La Presse