La reporter Marissa Groguhé, lors de l’édition 2022 du Gala Dynastie, qui récompense l’excellence culturelle et médiatique de la communauté noire au Québec

Trois journalistes de La Presse sont en lice au Gala Dynastie, qui récompense l’excellence culturelle et médiatique de la communauté noire au Québec.

La reporter culturelle Marissa Groguhé et le correspondant à New York Richard Hétu sont finalistes dans la catégorie Journaliste de la presse écrite de l’année.

Journaliste aux affaires pendant plus de 10 ans, Isabelle Massé est également en lice pour ce prix. Depuis septembre, elle est cheffe de division du cahier Arts et Être.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Richard Hétu, correspondant à New York pour La Presse

Le vice-président Information et éditeur adjoint de La Presse, François Cardinal, a souligné ces nombreuses sélections dévoilées mercredi.

Je tiens à féliciter tous les finalistes du Gala Dynastie, et je suis fier de voir que plusieurs journalistes proviennent de La Presse. Ces nominations démontrent notre volonté d’accroître la diversité au sein de notre salle de rédaction. François Cardinal, vice-président Information et éditeur adjoint de La Presse

« Nous avons plusieurs initiatives en ce sens, comme les stages de la diversité La Presse qui reviennent pour une septième édition cette année, et des rencontres régulières avec le Groupe des Trente, un programme qui vise à inspirer une relève diversifiée en gouvernance », a ajouté M. Cardinal.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Isabelle Massé, cheffe de division du cahier Arts et Être de La Presse

Depuis 2016, le Gala Dynastie honore des artistes de la scène et personnalités médiatiques issus des communautés noires.

En tête de course, Sarahmée, Corneille et Pierre Kwenders ont chacun récolté deux sélections dans des catégories musicales. Plusieurs étoiles montantes de la musique figurent aussi parmi les finalistes, dont Zach Zoya, MikeZup, Skiifall et Naomi.

En humour, Richardson Zéphir, Preach et le nouveau venu Tai TL sont en lice pour le titre d’humoriste de l’année. Les comédiens Frédéric Pierre, Mireille Métellus et Didier Lucien sont aussi finalistes.

Dans les médias, la chroniqueuse au Devoir Émilie Nicolas et la stratège en communication Martine St-Victor, qui collabore notamment à Radio-Canada et à La Presse, revendiqueront le titre de rédactrice d’opinion de la presse écrite de l’année.

Finalement, le public est sollicité afin d’élire la personnalité de l’année du Gala Dynastie parmi tous les finalistes. Des prix hommages seront aussi remis au journaliste Raymond Laurent, à l’animatrice Rebecca Makonnen et à la danseuse de claquettes Ethel Bruneau.

La remise des prix se déroulera le 30 mars et le 1er avril lors de cérémonies distinctes, animées par Naadei et Preach.