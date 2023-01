Les techniciens en scène d’incendie et les enquêteurs poursuivent toujours l’analyse de la scène située dans un secteur agricole, en périphérie de la petite municipalité.

La Sûreté du Québec confirme avoir retrouvé lundi les corps de trois personnes disparues, cinq jours après l’explosion et l’incendie qui a ravagé le distributeur Propane Lafortune à Saint-Roch-de-l’Achigan, dans Lanaudière.

Les techniciens en scène d’incendie et les enquêteurs poursuivent toujours l’analyse de la scène située dans un secteur agricole, en périphérie de la petite municipalité. Un partenariat a aussi été établi avec des experts du laboratoire de science judiciaire et de médecine légale et du Bureau de la sécurité des transports du Canada, indique Hélène St-Pierre, porte-parole pour la Sûreté du Québec.

« Les recherches ont permis de localiser les trois personnes qui manquaient à l’appel, a confirmé Mme St-Pierre à La Presse. Les rencontres des témoins se poursuivent aussi. »

Selon nos informations, les deux premières victimes seraient Céline Pilon et France Desrosiers, qui travaillaient toutes deux comme secrétaires. La troisième, un homme, réalisait des travaux pour le compte de l’entreprise.

Les victimes seront transportées au laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale, afin de les identifier, selon la demande du bureau du coroner, ajoute Mme St-Pierre.

Des démarches juridiques sont aussi entreprises par les autorités afin de permettre la suite de l’enquête, précise la porte-parole.