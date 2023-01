Tout le sud du Québec se réveille en ce vendredi 13 sous une bonne couche de neige qui rend les conditions difficiles dans certaines régions et force la fermeture de plusieurs établissements scolaires, particulièrement dans l’est de la province.

À 5 h 56, Environnement Canada a émis un avis de tempête hivernale avec des accumulations supplémentaires prévues de 5 à 15 centimètres d’ici vendredi soir dans la région Montréal métropolitain – Laval et plusieurs régions du Québec, au nord comme au sud du Saint-Laurent.

« Jusqu’à maintenant, Montréal a reçu 10 centimètres, Québec 11 centimètres et Gatineau 15 centimètres, note le météorologue Simon Legault d’Environnement Canada. Il continuera de neiger jusqu’à ce soir et les vents sont présents. Mais la tempête ne sera pas de l’ampleur de celle du 23 décembre. Tout sera terminé ce soir dans la vallée du Saint-Laurent et il fera beau ce week-end. »

Au moment de l’entrevue avec M. Legault, autour de 7 h 45 vendredi, ce dernier notait de la bruine à Sherbrooke. Il pourrait y avoir de la pluie verglaçante dans cette région, a-t-il relevé. Par contre, Montréal et la région métropolitaine devraient en principe éviter une chute de pluie verglaçante.

CSS fermés

Les établissements de nombreux centres de services scolaires (CSS) sont fermés dans l’est du Québec. C’est le cas des CSS de l’Estuaire (Baie-Comeau), de Portneuf, des Découvreurs (Québec), de la Capitale, de Sherbrooke, des Appalaches, Monts-et-Marées (région de Matane), Eastern Townships, des Navigateurs (Lévis), Beauce-Etchemin, des Sommets (Magog), Premières-Seigneuries, des Samares (Lanaudière), des Hauts-Cantons (région de Coaticook) et plusieurs autres.

Dans certains centres, les services de garde sont ouverts, mais d’autres sont fermés. Il vaut mieux vérifier avant de s’y présenter.

Manque de pot pour les élèves qui fréquentent les établissements du centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), tout est ouvert !

« Les élèves et le personnel sont attendus à l’école ou à leur centre tel qu’à l’habitude », indique l’organisme sur son site internet.

Les conditions routières varient d’une région à l’autre. Ainsi, dans la région de Lanaudière, plusieurs routes sont partiellement ou entièrement enneigées et la visibilité est réduite à certains endroits.

En Mauricie – Centre-du-Québec, les autoroutes 40 et 55 ainsi que toutes les routes secondaires sont enneigées. Une partie de l’autoroute 40 près de Québec est enneigée avec une visibilité réduite. Même situation sur l’autoroute 20.

Au Service de police de la Ville de Montréal, on ne signale rien de majeur à l’heure actuelle sur les routes. À la Sûreté du Québec, on ne signale rien de majeur dans la région de Montréal. Par contre, deux sorties de camions lourds sont signalées sur les autoroutes 10 et 20, indique la sergente Andrey-Anne Bilodeau.

« Un camion de 16 mètres (53 pieds) avec des copeaux de bois a fait une sortie de route sur la 10 dans le secteur d’Eastman, en direction ouest, dit-elle. La circulation est retranchée sur une des deux voies et la situation va perdurer durant quelques heures. »

Sur l’autoroute 20, en direction ouest, à la hauteur de Saint-Cyrille-de-Wendover, un camion-citerne de la même dimension a aussi fait une sortie de route. Mais dans son cas, la circulation n’est pas entravée pour le moment.