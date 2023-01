Sous une neige abondante, une joyeuse ribambelle d’élèves et de professeurs de l’école primaire Saint-Clément ont pointé leur nez rougi par le froid dans le parc Maisonneuve autour de 9 h vendredi matin pour une activité de ski de fond.

Cette abondante précipitation d’un vendredi 13 ne pouvait mieux tomber, s’est réjoui le professeur d’éducation physique Pierre Bachand de cette école d’Hochelaga-Maisonneuve.

« Il y a ici une cinquantaine d’écoliers de 5e et 6e année avec quatre professeurs. Nous faisons une activité extérieure pour les initier au ski de fond, racontait l’enseignant alors que les jeunes s’élançaient en riant et à la queue leu leu sur une piste de neige fraîche. C’était prévu depuis plus d’un mois et on a eu peur que les écoles soient fermées ou qu’il tombe de la pluie ou du verglas comme c’était annoncé. Mais plus ça allait ce matin, plus il neigeait. Alors nous sommes bien heureux. »

Annoncée plus tôt cette semaine, l’importante précipitation avait laissé, vendredi à 11 h 30, 19 centimètres de neige à Montréal, 13 à Québec, 27 à Thetford Mines, 21 à Saint-Prosper, 19 à Joliette et 15 à Trois-Rivières. Par moments, du grésil et de la pluie verglaçante étaient mêlés à la neige, ajoute Environnement Canada. Le vent était aussi de la partie, de sorte que la précipitation a été assez forte pour inciter de nombreux Centres de services scolaires, concentrés dans l’est du Québec, à fermer leurs portes pour la journée.

Mais pas à Montréal où toutes les écoles étaient ouvertes.

Cela dit, d’une personne à l’autre, on n’accueillait pas la neige de la même façon. « C’est un drôle de temps, un peu intense. On doit aller voir certains endroits et on a de la neige par-dessus les genoux », indique Margaret Béliveau, une étudiante du cégep Vanier qui, en compagnie de Mathieu Stevenson, déambulait rue Ontario pour un travail de français. « Nous faisons une recherche sur le terrain autour de la bande dessinée Utown (de Caroline Brault, dit CAB) », précise-t-elle.

PHOTO LA PRESSE, CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Margaret Béliveau et Mathieu Stevenson du cégep Vanier ont fait un de leurs travaux scolaires sous la neige.

Un peu plus loin, rue Davidson, Ronald Michaud, au volant d’une dépanneuse au sigle de la CAA, terminait de dégager une voiture enlisée. « C’est relativement tranquille. On n’a pas un gros achalandage », observe-t-il.

Chargement complet

Montréal se prépare de son côté à lancer sa deuxième opération de chargement complet de la neige de la présente saison. « Près de 3000 personnes et 2200 véhicules de déneigement prendront part aux opérations de chargement sur les quelque 10 000 km de rues, trottoirs et pistes cyclables que compte Montréal », a indiqué la Ville.

« Avec la neige qui était déjà au sol, on parle d’une trentaine de centimètres à ramasser après les précipitations. Au plus tard, dimanche soir, les 19 arrondissements auront lancé leur chargement de neige. Certains vont commencer samedi, mais la plupart dimanche, probablement », explique à La Presse le porte-parole administratif de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin.

PHOTO LA PRESSE, CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Rencontré dans le parc Maisonneuve, Francis Lizotte s’est rendu à son travail en vélo. « C’est rough, dit-il. Quand ça glisse trop, je débarque du vélo. Mais je suis très heureux qu’il y ait de la neige. J’irai faire du ski de fond. »

Demandant la collaboration des usagers pour déplacer leur véhicule, M. Sabourin appelle aussi à la patience. « On risque d’avoir besoin de plus de cinq jours au total pour ramasser toute cette neige. On s’enligne vraiment vers une opération d’envergure, et on va prendre le temps de bien faire les choses », analyse-t-il.

Il faudra toutefois forcément offrir une journée de répit aux déneigeurs qui, selon la loi 430 sur le transport routier, ne peuvent conduire plus de 13 heures par jour et 70 heures par semaine, par mesure de sécurité. « Avec les vents qui pourraient augmenter jusqu’à 60 km/h, on peut prévoir que la neige sera rabattue sur le réseau, donc du côté du déneigement, il faudra probablement repasser un coup qu’on aura fait le tour du réseau », admet aussi Philippe Sabourin.

Pour le reste, dit-il, « moins il y a de gens sur la route, plus c’est facile pour nous de dégager les rues ». « On invite vraiment les gens à retarder leurs déplacements tant que cela est possible pendant les précipitations. »

Pas d’accident majeur

Sur les routes, l’heure de pointe de la matinée s’est assez bien passée dans la région de Montréal. Par contre, au moins trois accidents impliquant des camions lourds étaient rapportés autour de 11 h. Ainsi, sur l’autoroute 20 dans le secteur de Boucherville, à la hauteur de la sortie de Montarville, autour de 10 h, un camion a fait une mise en portefeuille, provoquant une congestion importante. Personne n’a toutefois été blessé.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE En congé, Mathieu Lalonde a profité de la matinée pour amener son fils Arthur, 18 mois, à l’Insectarium de Montréal. « Maintenant qu’il y a de la neige, nous allons revenir faire du ski de fond dans le parc Maisonneuve », se promet-il.

Tout au long de la journée, plusieurs routes ont été enneigées et la visibilité était réduite. « Jusqu’à samedi soir, les secteurs du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord seront sous surveillance », indique Sarah Bensadoun, porte-parole du ministère des Transports et de la mobilité durable.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE La Ville de Montréal amorcera dans les prochaines heures sa deuxième opération de chargement complet de la neige de la présente saison.

À l’aéroport Montréal-Trudeau, bon nombre de vols ont été retardés, certains ont été annulés. La situation est la même du côté de l’aéroport Jean-Lesage, à Québec, où les vols internes ont pour la plupart été annulés ou retardés en raison des conditions météorologiques.

Avec La Presse canadienne