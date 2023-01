Prévention du suicide

Le défi de recruter des bénévoles

On connaît le défi de la pénurie de main-d’œuvre, mais recruter des bénévoles est aussi de plus en plus ardu pour les organismes. Chez Suicide Action Montréal, les gens qui offrent leur temps sont beaucoup moins nombreux qu’avant la pandémie – et plus indispensables que jamais.