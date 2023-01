(Toronto) Certaines associations policières du Canada s’unissent pour identifier les causes profondes du meurtre de cinq policiers au cours des quatre derniers mois au pays.

La Presse Canadienne

Elles entendent réclamer des changements pour assurer que prenne fin la vague de violence contre la police.

Ces associations, qui disent représenter environ 60 000 membres du personnel de la police, y compris des civils, examineront notamment les pratiques en matière de libération sous caution et de détermination de la peine. Elles se pencheront aussi sur ce qu’elles appellent une pénurie « croissante et chronique » d’agents de police et sur le renforcement de programmes tels Échec au crime.

Des funérailles ont eu lieu mercredi pour le constable Grzegorz Pierzchala, qui a été abattu alors qu’il répondait à un appel pour un véhicule dans un fossé à l’ouest de Hagersville, dans le sud de l’Ontario, le 27 décembre.

Quatre autres policiers ont été tués dans l’exercice de leurs fonctions au Canada depuis le mois de septembre dernier.

La constable Shaelyn Yang, de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), a été mortellement poignardée à Burnaby, en Colombie-Britannique.

Deux agents de police de South Simcoe, Devon Northrup et Morgan Russell, ont été abattus dans une maison d’Innisfil, en Ontario, et sont morts à l’hôpital.

Et un constable de la police de Toronto, Andrew Hong, a été abattu à Mississauga, en Ontario.