97 % des pannes liées à la tempête sont résolues, mais de nouvelles se sont ajoutées.

Une semaine après la tempête qui a balayé le Québec juste à temps pour les Fêtes, plus de 2700 foyers québécois sont toujours privés d’électricité. De nouvelles pannes se sont toutefois ajoutées sur le réseau en raison de la fonte de la neige, soutient Hydro-Québec.

Le nombre de foyers québécois sans électricité a continué de diminuer au goutte-à-goutte dans la journée de jeudi. En fin de journée la veille, plus de 9000 personnes attendaient toujours d’être rebranchées dans la province.

À 20 h 31, le bilan est descendu à 2722 clients privés d’électricité.

Toutes ces pannes ne sont toutefois pas liées à la tempête du 23 décembre dernier, soutient Lynn St-Laurent, responsable des relations avec les médias chez Hydro-Québec. « Avec l’adoucissement et l’augmentation de la température, il y a de la neige qui fond. Ça crée du poids sur des branches déjà fragilisées en raison des forts vents. »

Dans la région des Laurentides, une centaine de pannes se sont ainsi ajoutées jeudi, a déclaré Régis Tellier, vice-président des opérations & maintenance chez Hydro-Québec dans une vidéo diffusée jeudi sur la page Facebook de la société d’État.

Au total, 97 % des pannes liées à la tempête elle-même sont résolues, affirme Mme St-Laurent. « Les 3 % des pannes qui restent sont plus complexes. Ces pannes demandent plus de déplacements dans des zones difficiles, ou ce sont des bris plus importants. Dans certains cas, il faut reconstruire le réseau dans la section touchée. Parfois, il faut remonter de nouveau poteau », cite-t-elle en exemple.

Dans la même vidéo Facebook, Julie Sbeghen, la directrice principale des opérations & maintenance pour le Centre-du-Québec, parle notamment d’une cinquantaine de poteaux électriques qui seraient tombés en raison des rafales sur le site d’une panne qu’elle a visité.

Priorité à ceux qui attendent depuis plus longtemps

À l’heure actuelle, 80 % des pannes sur le réseau d’Hydro-Québec concernent 1 à 20 clients à la fois, selon Mme St-Laurent. « Évidemment, on priorise les gens qui sont sans service depuis plus longtemps », assure-t-elle.

Environ 1300 travailleurs sont d’ailleurs toujours déployés dans la province.

La région de la Capitale-Nationale est la plus touchée par ces pannes, avec 957 foyers plongés dans le noir. Les Laurentides viennent en deuxième place avec 544 clients sans courant.

« Aucun client ne sera oublié, et si vous êtes en panne depuis plusieurs jours, vous êtes notre priorité, précise Hydro-Québec sur sa page Facebook. Nous travaillerons d’arrache-pied tant qu’il restera des clients en panne. »