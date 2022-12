(Montréal) Hydro-Québec a maintenu mardi que la très grande majorité de ses clients privés d’électricité depuis le passage de la tempête de vendredi dernier seront de nouveau alimentés d’ici ce mercredi.

La Presse Canadienne

Cependant, la société d’État rapportait mercredi matin que vers 11 h 45, un peu plus de 18 000 de ses abonnés n’avaient pas encore retrouvé le courant.

Au total, 5 647 des clients sans électricité étaient dans la région de la Capitale-Nationale et 2 941 autres dans la région de la Côte-Nord. Il y en avait de 2 225 au Saguenay–Lac-Saint-Jean et 2 823 dans les Laurentides et 1 753 en Mauricie.

En début de semaine, la directrice principale des opérations et de la maintenance d’Hydro-Québec pour le Centre-du-Québec, Julie Sbeghen, avait prévenu qu’il n’était pas possible de donner de date de fin précise pour l’ensemble des pannes. Elle avait ajouté que celles qui demeureraient après mercredi, plus complexes ou plus éloignées, seraient réglées « de façon chirurgicale ».

Mardi, un porte-parole d’Hydro-Québec, Cendrix Bouchard, ajoutait : « au-delà de la moitié des interruptions affectent dix clients ou moins. C’est donc dire que chaque fois que l’on pose une action, on rétablit le service à moins de clients ces derniers jours. C’est pourquoi on voit les chiffres diminuer, mais moins rapidement qu’au cours des deux ou trois dernières journées.

Des équipes du Nouveau-Brunswick sont venues en renfort aux quelque 1100 employés d’Hydro-Québec qui étaient à pied d’œuvre mardi pour rétablir la situation le plus rapidement possible.