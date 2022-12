Des clients d’Hydro-Québec pourraient encore attendre une journée avant d’être rebranchés.

L’après-coup de la tempête qui a balayé le Québec le 23 décembre se fait toujours sentir au Québec. Des milliers de Québécois sont toujours dans le noir et des parcs nationaux sont fermés en raison d’importants dommages.

Cinq jours après la tempête qui a plongé des milliers de Québécois dans le noir pour Noël, Hydro-Québec s’affaire toujours à rebrancher plus de 16 000 clients à travers la province. Certains clients pourraient encore attendre jusqu’à jeudi.

« Il y a du progrès, parce que 95 % de la clientèle touchée par les pannes de courant en lien avec la tempête a retrouvé le service, explique d’emblée Lynn St-Laurent, responsable des relations avec les médias chez Hydro-Québec. Cela dit, le 5 % qui reste est aussi très important. »

Mercredi matin, plus de 19 000 clients d’Hydro-Québec étaient toujours dans le noir, cinq jours après la tempête qui a balayé la province vendredi dernier.

En milieu d’après-midi, ce nombre est passé à environ 13 500. « On fait tout notre possible pour arriver à rétablir le service dans les heures à venir, dans certains cas, ça pourrait aller à demain, détaille Mme St-Laurent. C’est difficile à établir avec une grande précision, parce qu’il faut aller sur place pour évaluer les réparations à faire. »

La Capitale-Nationale est toujours la région la plus touchée avec 4 636 clients sans électricité, suivi de la Côte-Nord avec 1 716 clients privés de courant. Au total, 1 865 sont aussi touchés au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 1 205 dans les Laurentides, 1 575 en Mauricie, et 1 010 dans Chaudière-Appalaches.

Des réparations qui touchent quelques clients à la fois

La société d’État a partagé dans les derniers jours sa « stratégie de rétablissement », qu’elle utilise pour prioriser les réparations les plus urgentes. D’abord, il y a les endroits qui posent une menace imminente pour la sécurité publique, comme les hôpitaux, par exemple. Pour ce qui est des clients résidentiels et commerciaux, Hydro-Québec priorise d’abord les réparations qui vont bénéficier au plus grand nombre d’usagers.

Dans cette logique, pour les milliers de Québécois qui sont toujours privés d’électricité, les réparations nécessaires touchent maintenant de plus petits nombres de clients à la fois, et des bris en zone éloignée. « ​​On a des équipes qui se rendent sur le lieu du bris en raquette, illustre Mme St-Laurent. Ce sont des opérations qui sont plus longues et quand la réparation est faite, ce n’est pas par milliers qu’on peut compter [le nombre de clients rebranchés]. »

Selon les dernières données disponibles, 40 % des pannes toujours en cours représentent un à cinq clients d’Hydro-Québec à la fois, 22 % touche 6 à 10 clients, 20 % 11 à 20 clients, 12 % 21 à 50 clients et 5 % 51 clients et plus.

« Il y a des clients qui vivent sans électricité depuis quelques jours, et on compatit, on apprécie leur patience, souligne Mme St-Laurent. Et on fait tout ce qu’il est possible de faire pour les rétablir le plus rapidement possible. »

Des parcs nationaux fermés

La Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ) a annoncé le 24 décembre la fermeture de deux de ses parcs nationaux, soit celui de la Jacques-Cartier, situé près de Québec, et celui des Monts-Valins, au Saguenay.

En raison des conditions météorologiques, le parc national des Monts-Valins est fermé « pour une durée indéterminée », indique la SEPAQ sur son site internet. « Les activités quotidiennes sont suspendues et les hébergements ne sont pas accessibles. »

Dans le cas du parc national de la Jacques-Cartier, « l’équipe du parc travaille fort afin de rendre accessible de façon sécuritaire l’ensemble des sentiers, précise la SEPAQ. Le parc demeurera fermé jusqu’à ce que la situation soit rétablie. Nous vous informerons de l’état de situation. »

D’importants dommages ont aussi été rapportés dans le parc national du Bic, situé près de Rimouski dans le Bas-Saint-Laurent. « Plusieurs sentiers sont fermés en raison de la présence d’arbres renversés en quantité importante, rapporte la SEPAQ. Les sentiers accessibles sont glacés et présentent également des arbres renversés qui entravent la marche à plusieurs endroits. Nous recommandons très fortement de porter des crampons. »

De nombreux vols sont aussi toujours retardés ou annulés à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal.