Sitôt tombée, sitôt fondue : la neige qui s’est accumulée au Québec dans les derniers jours pourrait bien se transformer en gadoue en raison d’un redoux et d’une pluie annoncée à temps pour le jour de l’An dans le sud de la province.

« On a passé un beau Noël blanc, mais il se peut bien que le 1er janvier soit moins festif », lance Simon Legault, météorologue pour Environnement Canada.

Les températures dans le sud du Québec devraient remonter « de jour comme de nuit », au courant des prochains jours, indique M. Legault. « Ça va amener une dégradation de la couche de neige au sol, elle sera moins belle et moins abondante aussi. »

Une importante pluie le 31 décembre pourrait s’ajouter à ce début de dégel, ajoute-t-il. « Avec une quantité assez appréciable, on parle de 15 à 20 millimètres de pluie. Donc ça va faire beaucoup de gadoue et de flaques d’eau. »

Bonne nouvelle malgré tout : aucune alerte de pluie verglaçante n’est en cours dans le sud de la province. « Il pourrait y en avoir un peu, quand on passe entre la pluie et la neige, mais ça ne devrait pas être généralisé sur le réseau. »

Par ailleurs, les vents ne semblent pas vouloir se mettre de la partie pour compliquer les conditions routières, précise M. Legault.

Des régions plus nordiques, comme l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et la Gaspésie pourraient de leur côté recevoir ces précipitations sous forme de neige.

Du côté d’Hydro-Québec, on surveille de près les conditions météorologiques. « Pour l’instant, on n’a pas de vigie particulière en lien avec cette pluie qui s’en vient, mais évidemment on suit cette situation de près », souligne Lynn St-Laurent, responsable des relations avec les médias chez Hydro-Québec. En fin de journée mercredi, des milliers de Québécois sont toujours privés d’électricité, cinq jours après la tempête qui a balayé la province juste avant les Fêtes.