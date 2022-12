« La très grande majorité de nos clients vont être rétablis d’ici mercredi », a annoncé lundi la directrice principale des opérations et de la maintenance d’Hydro-Québec pour le Centre-du-Québec, Julie Sbeghen, en conférence de presse virtuelle.

La Presse Canadienne

Elle n’a cependant pas pu donner de date de fin précise pour l’ensemble des pannes. Celles qui demeureront après mercredi, plus complexes ou plus éloignées, vont « se faire de façon chirurgicale ».

La présidente-directrice générale de l’organisme, Sophie Brochu, a expliqué que certaines situations sont plus complexes, comme « il y a de grands arbres qui sont tombés sur les routes » et puisque certains endroits isolés ne sont accessibles qu’en motoneige et en raquettes.

Le bilan, qui s’élevait à 130 000 clients sans électricité dimanche matin, est descendu à 35 200 mardi vers 6 h 15, soit 1632 pannes différentes.

Mme Brochu a enjoint la population à attendre l’arrivée des équipes d’Hydro-Québec : « On peut avoir le désir irrépressible de mettre la main à la pâte. S’il vous plaît, ne touchez pas aux arbres, ne touchez pas aux fils électriques, il en va de votre sécurité. »

Les appareils de chauffage d’appoint qui utilisent du combustible peuvent aussi être très dangereux s’ils sont utilisés à l’intérieur, comme ils créent des risques d’asphyxie et d’intoxication.

Mme Brochu a aussi rappelé que plusieurs municipalités avaient ouvert des centres d’urgence pour aider les citoyens touchés.

Selon Mme Sbeghen, l’arrivée d’un temps plus doux aidera les quelque 1200 employés d’Hydro-Québec à rétablir la situation plus rapidement. Entre autres, une dizaine d’hélicoptères se sont envolés pour faire du repérage et du déglaçage, maintenant que la visibilité est meilleure.

Au plus fort de la tempête, près de 380 000 clients québécois n’avaient plus accès au courant. Selon Hydro-Québec, ce sont plus de 670 000 abonnés qui ont été touchés à un moment ou un autre depuis jeudi soir.

La Capitale-Nationale fortement touchée

En début de matinée mardi, la région la plus durement affectée par les pannes de courant demeurait celle de la Capitale-Nationale, avec 12 026 abonnés d’Hydro-Québec toujours privés d’électricité.

Les autres régions les plus touchées étaient le Saguenay–Lac-Saint-Jean (6779 clients), la Côte-Nord (5833 clients), les Laurentides (3473 clients) et de la Mauricie (3122 clients).

À cela s’ajoutaient le Bas-Saint-Laurent (1638 clients), l’Outaouais (915 clients) et la Montérégie (468 clients).

Des équipes sont d’ailleurs déplacées d’une région à l’autre pour assurer que les zones les plus touchées aient le nombre d’équipes nécessaires sur le terrain pour l’ampleur des travaux à réaliser.

Perturbations pour le transport

Les Québécois qui se déplacent pour la période des Fêtes doivent aussi prendre note que certaines perturbations sont toujours en vigueur dans les différents modes de transport.

Mardi matin, Transports Québec répétait que les usagers qui font le voyage entre Québec et Saguenay en véhicule électrique n’ont pas accès à des bornes de recharge pour une durée indéterminée dans la réserve faunique des Laurentides, à l’Étape. Il est conseillé aux automobilistes de télécharger l’application Québec 511 pour demeurer au fait des évènements en cours sur le réseau routier.

Le transporteur ferroviaire VIA Rail a annulé toutes ses liaisons du jour de Noël et du lendemain entre Toronto et Montréal de même qu’entre Toronto et Ottawa en raison des conséquences d’un déraillement de train du Canadien National (CN) survenu la veille de Noël. Ces lignes rouvriront mardi selon un horaire modifié, a annoncé l’entreprise sur Twitter.

Des conditions hivernales féroces ont bloqué neuf trains de VIA Rail dans la nuit de vendredi à samedi, laissant dans certains cas les passagers sans nourriture ni eau pendant plus de 12 heures. Samedi après-midi, le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a qualifié d’inacceptable la situation chez VIA Rail.