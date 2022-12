Au plus fort de la tempête, près de 380 000 clients québécois n’avaient plus accès au courant.

Plus de 72 000 clients toujours privés d’électricité

Malgré les efforts déployés par ses équipes dans les derniers jours, Hydro-Québec n’a pas été en mesure de rétablir le courant pour l’ensemble de la province dimanche, et des milliers de Québécois ont passé le jour de Noël dans le noir.

La Presse Canadienne

Le bilan, qui s’élevait à 130 000 clients sans électricité dimanche matin, est d’abord passé sous la barre des 100 000 et vers 2 h 30 lundi, la société d’État signalait toujours 2080 pannes à l’échelle du Québec, soit 72 389 abonnés touchés.

La présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, avait signalé dimanche matin lors d’une conférence de presse que des travailleurs s’affairaient toujours sur le terrain à tenter de contrôler la situation.

Elle avait réitéré l’ambition de la société d’État de rétablir le courant chez les clients en panne depuis vendredi, précisant toutefois que les interruptions plus récentes prendraient « plus de temps » à régler.

« On a un grand nombre de pannes qui touchent 5 ou 10 clients. Ce que ça fait, c’est que ça prend le même de travail pour raccorder moins de clients, et c’est ce qui fait que c’est plus long », avait expliqué la dirigeante.

Des « incidents importants de végétation », notamment des arbres tombés sur des fils ou des poteaux, rendaient également la tâche plus complexe.

« Il y a des gens qui ne retrouveront pas le courant avant le début de la semaine. […] On va faire tout notre possible pour raccorder ça rapidement », avait déclaré Mme Brochu par souci de « transparence ».

Au plus fort de la tempête, près de 380 000 clients québécois n’avaient plus accès au courant. Selon Mme Brochu, ce sont plus de 550 000 abonnés qui ont perdu l’électricité à un moment ou un autre depuis jeudi soir.

La présidente-directrice générale d’Hydro-Québec dressera une nouvelle mise à jour de la situation lundi matin, à 11 h, en conférence de presse.

Samedi après-midi, le premier ministre du Québec, François Legault, avait souligné dans un gazouillis le travail des équipes d’Hydro-Québec, qui font « tout ce qu’elles peuvent pour rebrancher le plus de foyers, le plus rapidement ». Il avait également salué les efforts du ministère de la Sécurité publique et avait invité les Québécois à prendre des nouvelles de leurs proches qui vivent seuls.

« Prudence sur les routes aussi, les conditions ne sont pas idéales. Pour ceux qui souhaitent se réchauffer, des lieux sont prêts à vous recevoir dans plusieurs villes et municipalités », pouvait-on lire sur son compte Twitter.

La Capitale-Nationale fortement touchée

Dans la nuit de lundi, la région la plus durement affectée par les pannes de courant demeurait celle de la Capitale-Nationale, avec 24 836 abonnés d’Hydro-Québec toujours privés d’électricité.

Les autres régions les plus touchées étaient le Saguenay–Lac-Saint-Jean (12 789 clients), la Côte-Nord (10 025 clients), la Mauricie (6044 clients) et les Laurentides (5348 clients).

À cela s’ajoutaient le Bas-Saint-Laurent (4713 clients), l’Outaouais (2412 clients) et la Montérégie (1873 clients)

Sur Twitter, Hydro-Québec avait indiqué dimanche que 1200 employés étaient sur le terrain pour rétablir le service au plus grand nombre de gens possible.

Des vents violents, survenus à certains endroits dans la journée de dimanche, sont toutefois venus compliquer le travail des équipes de l’entreprise.

Le fournisseur ne peut pas estimer l’heure de rétablissement du service pour tous les clients, notamment en raison de la complexité de la logistique derrière cette opération d’envergure.

Des équipes sont d’ailleurs déplacées d’une région à l’autre pour assurer que les zones les plus touchées aient le nombre d’équipes nécessaires sur le terrain pour l’ampleur des travaux à réaliser.

Perturbations pour le transport

Les Québécois qui se déplacent pour célébrer Noël doivent aussi prendre note que de nombreuses perturbations sont toujours en vigueur dans les différents modes de transport.

Environnement Canada a émis plusieurs avis de poudrerie pour la majorité des régions se situant entre Montréal et Québec, ce qui signifie qu’on « peut s’attendre à des conditions routières dangereuses en raison de la visibilité réduite à certains endroits ».

L’avertissement d’onde de tempête émis conjointement par Pêches et Océans Canada et le Service météorologique du Canada de la région du Québec est désormais terminé pour les secteurs de Mont-Joli et du Bic-Rimouski.

À l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, plusieurs vols ont été retardés dimanche, mais de nombreux avions ont aussi réussi à quitter le tarmac. Quelques retards étaient aussi signalés tôt lundi matin, tout comme à l’Aéroport international Jean-Lesage, à Québec.

Le transporteur ferroviaire VIA Rail a annoncé dimanche soir l’annulation de toutes ses liaisons du lendemain de Noël entre Toronto et Montréal de même qu’entre Toronto et Ottawa en raison des conséquences d’un déraillement de train du Canadien National (CN) survenu la veille de Noël.

La compagnie avait préalablement annulé tous les trains prévus sur ces deux circuits pour le jour de Noël pour la même raison.

Des conditions hivernales féroces ont bloqué neuf trains de VIA Rail, laissant dans certains cas les passagers sans nourriture ni eau pendant plus de 12 heures.

Samedi après-midi, le ministre fédéral des Transports et député de Mississauga-Centre, Omar Alghabra, a qualifié d’inacceptable la situation chez VIA Rail.

Transports Québec souligne aussi que les usagers qui font le voyage entre Québec et Saguenay en véhicule électrique n’auront pas accès à des bornes de recharge pour une durée indéterminée dans la réserve faunique des Laurentides à l’Étape.

Il est conseillé aux automobilistes de télécharger l’application Québec 511 pour demeurer au fait des évènements en cours sur le réseau routier.