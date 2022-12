Des milliers de Québécois risquent de passer la journée de Noël sans électricité.

La Presse Canadienne

Dimanche matin vers 7 h, Hydro-Québec faisait état de plus de 137 000 foyers, entreprises et autres clients toujours privés de courant depuis la veille. Aucune région du Québec n’était épargnée par ces pannes.

La région la plus durement affectée demeure la Capitale-Nationale avec plus de 40 000 abonnés d’Hydro-Québec toujours privés d’électricité au réveil.

Les autres régions les plus touchées sont le Saguenay–Lac-Saint-Jean (plus de 20 000 clients), la Montérégie (plus de 9000 clients), la Côte-Nord (plus de 17 000 clients) et les Laurentides (plus de 11 000 clients).

À cela s’ajoutent la Mauricie (plus de 12 000 clients) et le Bas-Saint-Laurent (plus de 9000) où la tempête a sévi au courant de la nuit.

Annulations et retards

Le trafic aérien demeure perturbé à l’aéroport international Montréal-Trudeau. Dimanche matin, de nombreux vols étaient retardés ou annulés.

En plus des retards enregistrés samedi, VIA Rail a dû annuler des départs prévus dimanche entre Toronto et Ottawa et Toronto et Montréal en raison du déraillement d’un train du Canadien National.

Du côté des autocars Orléans Express, aucune annulation n’était annoncée dimanche matin sur le site de l’entreprise.