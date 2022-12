(Montréal) Les célébrations de Noël risquent de rester gravées dans la mémoire alors que les plans de retrouvailles en famille et entre amis, après trois ans de pandémie de COVID-19, sont à nouveau tombés à l’eau pour bien des Québécois, cette fois en raison d’une tempête hivernale qui affecte la province depuis jeudi soir.

La Presse Canadienne

Des milliers de Québécois risquent de passer Noël sans électricité.

Samedi matin, vers 8 h, Hydro-Québec faisait état de près de 345 000 foyers, entreprises et autres clients toujours privés de courant depuis la veille. Aucune région du Québec n’était épargnée par ces pannes de courant.

La région la plus durement affectée demeurait la Capitale-Nationale avec plus de 82 000 abonnés privés d’électricité à leur réveil samedi.

Les autres régions les plus touchées sont le Saguenay–Lac-Saint-Jean (plus de 46 000 clients), la Montérégie (plus de 42 000 clients), les Laurentides (plus de 23 000 clients) et la Mauricie (plus de 24 000 clients).

À cela s’ajoutent la Côte-Nord (plus de 30 000 clients) et le Bas-Saint-Laurent (plus de 23 000 clients) où la tempête a sévi au courant de la nuit.

En conférence de presse vendredi en fin d’après-midi, le vice-président exécutif d’Hydro-Québec Éric Filion a indiqué que l’objectif était de « rebrancher la majorité des abonnés pour dimanche soir », soit le soir de Noël.

Il a reconnu toutefois que certains clients, dans les régions boisées les moins peuplées, n’auront pas de courant avant lundi ou mardi.

Hydro-Québec fera à nouveau le point sur la situation des pannes vers 11 h samedi.

Quelque 1100 travailleurs d’Hydro-Québec ont été mobilisés depuis vendredi, dont des monteurs de ligne et des équipes au service à la clientèle.

Environnement Canada a publié des avertissements météorologiques pour une grande partie de l’Ontario et du Québec, concernant de la neige abondante, des vents violents et de la pluie verglaçante.

La tempête cause d’autres annulations et retards de vols samedi à l’aéroport international Montréal-Trudeau.