Hydro-Québec garde le cap sur son objectif de rétablir le courant chez près de 160 000 clients privés d’électricité vendredi après-midi, mais ceux plongés dans le noir depuis 16 h vendredi en raison des forts vents qui ont frappé la province durant la nuit pourraient devoir attendre plus longtemps avant de retrouver l’électricité.

Des milliers de Québécois risquent ainsi de passer Noël sans électricité.

« On est comme dans un jeu de serpent et échelle », a résumé la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, en conférence de presse, samedi. « Il y a 200 000 personnes qu’on a réussi à raccorder [depuis hier] et il y a 200 000 pannes qui se sont ajoutées ».

Depuis le Centre de coordination d’Hydro-Québec, à Montréal, le vice-président exécutif et chef de l’exploitation, Éric Filion, a fait état d’un grand nombre de pannes touchant de petits nombres de clients, un état de situation qui complique le travail des équipes d’Hydro-Québec sur le terrain.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le vice-président exécutif d’Hydro-Québec Éric Fillion (à droite) et le vice-président Opérations et maintenance Régis Tellier ont donné une conférence de presse, samedi au Centre de coordination de Montréal.

« Ce qui est difficile, c’est qu’on a beaucoup de petites pannes qui touchent peu de clients. On a 25 % des 250 000 pannes qui touchent moins de 5 clients et 50 % des pannes qui touchent moins de 20 clients », a-t-il expliqué.

Samedi, vers 20 h 15, Hydro-Québec faisait état de plus de 160 000 foyers, entreprises et autres clients toujours privés de courant depuis la veille. Aucune région du Québec n’était épargnée par ces pannes de courant.

La région la plus durement affectée demeurait la Capitale-Nationale avec plus de 42 000 abonnés privés d’électricité à leur réveil samedi.

Les autres régions les plus touchées sont le Saguenay–Lac-Saint-Jean (près de 24 000 clients), la Montérégie (plus de 15 000 clients), les Laurentides (plus de 15 000 clients) et la Mauricie (plus de 15 000 clients).

À cela s’ajoutent la Côte-Nord (plus de 20 000 clients) et le Bas-Saint-Laurent (près de 13 000 clients) où la tempête a sévi au courant de la nuit.

Pas de courant avant lundi ou mardi

En conférence de presse samedi en fin d’avant-midi, le vice-président directeur d’Hydro-Québec Éric Filion a indiqué que l’objectif était de rebrancher la majorité des abonnés pour dimanche soir, soit le soir de Noël.

Il a reconnu toutefois que certains clients, dans les régions boisées les moins peuplées, n’auront pas de courant avant lundi ou mardi. Même chose pour ceux qui ont perdu le courant après 16 h vendredi soir, Hydro-Québec étant toujours en train de faire l’état des lieux.

Quelque 1200 travailleurs d’Hydro-Québec sont mobilisés sur le terrain samedi, dont des monteurs de ligne et des équipes au service à la clientèle.

« Je sais que ce n’est pas le Noël que plusieurs espéraient », a déclaré le premier ministre, François Legault, sur Twitter, en invitant les Québécois à prendre « des nouvelles de vos proches s’ils vivent seuls ». « Prudence sur les routes aussi, les conditions ne sont pas idéales », a-t-il aussi indiqué.

Des centres d’aide ont été ouverts dans plusieurs municipalités afin d’accueillir en cas de besoin les personnes sans électricité, a-t-il également précisé.

Après la pluie, la glace et le vent

Les Québécois qui entendent braver les conditions météorologiques difficiles devraient toutefois consulter attentivement l’état du réseau routier.

Presque toutes les régions au nord du fleuve Saint-Laurent sont sous le coup d’un avertissement de tempête hivernale d’Environnement Canada, concernant de la neige abondante, des vents violents et de la pluie verglaçante.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Opération de déneigement dans une rue de Montréal, samedi matin



PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Une personne s’appuie sur sa canne pour marcher sur un trottoir enneigé de Montréal.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le déglaçage des vitres était nécessaire avant de prendre la route.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Cette employée de la STM était dans l’esprit de Noël, samedi matin.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Une femme marche sur le Réseau express vélo de la rue Saint-Denis, à Montréal, samedi matin

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le propriétaire de ce véhicule s’est assuré que ses essuie-glaces ne restents pas collés au pare-brise. 1 /6











Dans les Laurentides, les précipitations se poursuivront samedi pour un total de 30 à 60 centimètres de neige alors que les accumulations totales pourraient approcher les 70 centimètres par endroits, surtout en terrains élevés.

Dans la région de la Capitale-Nationale, on prévoit des conditions hivernales dangereuses avec des vents forts du Sud-Ouest qui souffleront en rafales à près de 70 km/h.