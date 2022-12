Hydro-Québec vise à rétablir la majorité des près de 340 000 clients privés d’électricité avant dimanche soir, le 25 décembre. Certaines pannes se poursuivront toutefois jusqu’en début de semaine.

« Ce sont des pannes de grande ampleur qui couvrent l’ensemble du Québec. On travaille le plus rapidement possible, mais avec un souci de grande sécurité pour nos employés et le public », a déclaré Éric Fillion, vice-président exécutif, chef de l’exploitation et de l’expérience client, en conférence de presse vendredi après-midi.

Vers 16 heures, Hydro-Québec enregistrait plus de 1800 pannes à travers la province. Les pannes sont principalement causées par de la neige lourde et des branches d’arbres sur les fils électriques.

« On vise à rétablir la majorité des clients pour dimanche soir, le soir de Noël. Il y aura quand même des pannes malheureusement qui vont se poursuivre en début de semaine, lundi et mardi, surtout les endroits où on est plus isolé et où il y a moins de clients par panne », a déclaré M. Fillion.

La météo ralentit toutefois les déplacements sur le réseau et empêche les travailleurs d’effectuer certaines interventions. « On a également des rafales à plus de 100 km/h qui sont survenus à différents endroits au Québec et qui viennent compliquer la situation. Ces vents-là vont se poursuivre jusqu’à la soirée du 24 décembre », a indiqué M. Fillion.

Avec 84 000 clients sans courant, la région de Québec est la plus touchée, suivie par la Montérégie (53 000), les Laurentides (32 000), l’Outaouais (30 000) et l’Estrie (24 000). De nouvelles pannes sont également à prévoir au cours des prochaines heures, a indiqué M. Fillion.

À l’heure actuelle, 1100 travailleurs d’Hydro-Québec sont sur le terrain pour rétablir le courant.