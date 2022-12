Une tempête hivernale doit s’abattre sur une bonne partie du Québec à compter de jeudi soir et se poursuivre jusqu’à la veille de Noël, selon des prévisions d’Environnement Canada.

La Presse Canadienne

Un système météorologique « majeur » est attendu sur la province entraînant des quantités de neige importantes, des vents très forts et de la poudrerie, indique l’agence fédérale dans un bulletin météorologique spécial.

La neige doit débuter jeudi soir à plusieurs endroits. Des régions au nord du fleuve Saint-Laurent, comme les Laurentides, Lanaudière et la Mauricie, pourraient recevoir entre 20 et 40 centimètres d’ici vendredi soir. Les flocons continueraient de s’accumuler au cours de la journée de samedi et pourraient atteindre jusqu’à 60 centimètres à certains endroits.

Pour les secteurs près du fleuve, les quantités de neige seront moins importantes, car les précipitations se changeront en pluie, prévient Environnement Canada. Qui plus est, de la pluie verglaçante est possible dans la nuit de jeudi à vendredi, ainsi que le lendemain matin.

Le service météorologique prévoit d’ailleurs une quantité significative de pluie sur les régions du sud du Québec, vendredi. De plus, du verglas pourrait survenir durant la transition de la neige à la pluie à Montréal et en Montérégie.

Dans l’est de la province, la neige doit débuter vendredi matin avec des accumulations possibles de 10 à 20 centimètres, mentionne Environnement Canada.

Au cours de la soirée ou de la nuit, les précipitations pourraient se transformer en pluie et les quantités pourraient approcher les 30 millimètres.

Ces conditions météorologiques risquent de compliquer les déplacements des Fêtes. Environnement Canada invite à retarder tout déplacement non essentiel au cours de la tempête. Des pannes d’électricité sont également possibles.

La population est encouragée à préparer des plans d’urgence et à se munir de trousses d’urgence contenant de l’eau potable, de la nourriture, des médicaments, une trousse de premiers soins et une lampe de poche.