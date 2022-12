(Québec) L’Unité permanente anticorruption (UPAC) a reçu au cours de la dernière année un nombre accru de dénonciations, 795, dont environ 300 étaient en lien avec la production de faux passeports vaccinaux.

Caroline Plante La Presse Canadienne

Le commissaire à la lutte contre la corruption, Frédérick Gaudreau, a présenté mardi son rapport annuel de gestion 2021-2022 lors d’une conférence de presse à Québec.

Il a indiqué que l’année 2022 avait été marquée par les dénonciations et les enquêtes concernant la production et l’usage de faux passeports vaccinaux qui étaient en vigueur au plus fort de la pandémie de COVID-19.

La production de faux documents est criminelle, a-t-il rappelé, soulignant que les personnes en cause, celles qui auraient délivré les faux passeports vaccinaux, étaient des titulaires de charges publiques.

Il a affirmé que leur geste était « grave ».

« (Ce sont) des gens en qui la société, la population a confiance et on s’attend à des hauts standards d’intégrité, donc c’est notre mission justement d’empêcher ça.

« Les gens qui […] prétendent avoir un passeport vaccinal en disant qu’ils étaient vaccinés, mais qu’ils ne l’étaient pas, moi je pense qu’il y a un enjeu de santé publique important et c’est pour ça qu’on y a mis une priorité. »

De façon générale, le nombre de dénonciations a bondi de 139 % en un an, a indiqué M. Gaudreau.