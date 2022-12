Éplorée, la communauté ukrainienne s’est réunie à la cathédrale orthodoxe Sainte-Sophie, sur le boulevard Saint-Michel, mardi soir, pour célébrer la mémoire de la jeune Maria, frappée mortellement par le conducteur d’une voiture alors qu’elle se rendait à l’école la semaine dernière.

« J’ai été très surprise et profondément touchée par la réaction de la communauté du Québec », a déclaré la mère de la jeune victime, Galyna Legenkovska, lors d’une conférence de presse, juste avant l’évènement.

« Pas des centaines, mais des milliers » de gens lui ont envoyé des messages de soutiens, a-t-elle révélée.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Galyna Legenkovska, mère de Maria

Mon cœur est déchiré par cette immense perte. Il est impossible de décrire mon état juste avec des mots. Mais aujourd’hui, je ressens la chaleur incroyable qui vient des mots de soutiens des Canadiens. Galyna Legenkovska, mère de Maria

Une campagne de sociofinancement lancée peu après le drame de la semaine dernière avait permis d’amasser plus de 153 000 $ une semaine plus tard, « pour aider à couvrir les arrangements funéraires » et à supporter la famille.

Du front est de l’Ukraine, où il combattait les troupes russes, son mari a pu faire le voyage jusqu’à Montréal à temps pour les funérailles de la petite. La famille souhaite enterrer Maria au pays et poursuivre le vie au Canada malgré tout.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Les parents de Maria se recueillent sur son cercueil.

« J’espère que l’âme de la petite Maria suppliera le Bon Dieu de protéger tous les enfants pour qu’ils ne connaissent plus les horreurs de la guerre et la perte de leurs proches », a conclue Galyna Legenkovska.

Une tragédie

Pour les membres de la communauté ukrainienne de Montréal, cette tragédie représente un coup dur, surtout dans le contexte de la guerre dans leur pays, a témoigné le révérend de l’Église catholique ukrainienne voisine, Ihor Oshchipko.

« C’est une tragédie, mais pour le peuple en général aussi, parce que ça va au-delà des nationales », a-t-il renchéri avant d’entrer pour la cérémonie. « On va faire tout ce qu’on peut pour la famille ».

La cérémonie a débuté par des chants, entonnés en cœur dans la cathédrale. Puis le prêtre de la cathédrale orthodoxe ukrainienne de Sainte-Sophie, Volodymyr Kouchnir, a pris la parole, essentiellement en ukrainien, pour souligner la mémoire de Maria.

Ce dernier n’avait rencontré la mère et ses trois enfants qu’une seule fois avant le drame, lors d’une messe dominicale.

Une décision déchirante

Le consul honoraire d’Ukraine à Montréal, Eugene Czolij, a ensuite pris la parole, devant la foule. Évoquant les « multiples atrocités » commises par l’armée russe en Ukraine, dont « des viols, des adoptions forcées d’enfants ukrainiens et des évacuations », ce dernier a voulu donner un aperçu du contexte dans laquelle les parents de la jeune Maria ont pris la décision que sa mère, son frère, et sa sœur déménageraient au Canada.

Puis, la grande majorité des personnes présentes s’est mise en file afin de souhaiter, tour à tour, les condoléances aux parents endeuillés.

Rappelons que mardi dernier, alors qu’elle se rendait à l’école à pieds, dans l’arrondissement de Ville-Marie, comme tant d’autres élèves au Québec, Maria Legenkovska, 7 ans, a été fauchée par un automobiliste qui ne s’est jamais arrêté après la collision.

Le conducteur qui aurait heurté Maria, Juan Manuel Becerra Garcia, 45 ans, s’est rendu le lendemain dans un poste de police de la Rive-Sud de Montréal, après quoi il a été accusé de délit de fuite mortel au palais de justice de Montréal, où il a eu recours aux services d’un interprète en espagnol.

Les funérailles officielles de la jeune Maria se tiendront demain, mercredi, au complexe funéraire Alfred Dallaire, non loin de la cathédrale Sainte-Sophie.