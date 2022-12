PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

Marlene Hale milite pour sauver les forêts anciennes de la Colombie-Britannique. Un mouvement de protestataires entrave les activités de coupe forestière de la compagnie Teal Jones depuis octobre 2020, dans le but de sauver ce qu’il reste de ces forêts ancestrales. Depuis, plus de 1100 personnes ont été arrêtées à Fairy Creek, ce qui en fait le plus grand mouvement de désobéissance civile de l’histoire au Canada.