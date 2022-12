La neige est arrivée à Montréal à temps pour l’heure de pointe vendredi, réduisant la visibilité sur les routes. La bordée de neige attendue pour le Québec se dirige lentement vers l’est de la province, selon Environnement Canada.

À moins d’une semaine de Noël, le Québec se prépare à recevoir sa première bordée de neige depuis novembre.

Les premiers flocons ont brusquement fait leur apparition vers 7 h 30 vendredi matin à Montréal. Dans la région de Gatineau, où les précipitations ont débuté en soirée jeudi, on calcule déjà une accumulation de 10 centimètres de neige, indique Marie-Ève Giguère, météorologue à Environnement Canada.

L’agence fédérale a émis des avertissements de neige pour de nombreuses régions du sud du Québec, dont Montréal, Québec, l’Estrie, la Montérégie, Lanaudière, les Laurentides, Gatineau, la Mauricie, Charlevoix et la Beauce.

Ces précipitations sont les résultats d’une dépression remontant la côte est américaine. Contrairement aux tempêtes de neige qui traversent parfois rapidement la province, on peut s’attendre à de la neige en continu pendant 24 heures. « La neige va se poursuivre sans pause, sans arrêt, jusqu’à demain. C’est un système particulier, explique Mme Giguère. On se trouve dans une zone entre deux systèmes qui interagissent. »

Les régions de Gatineau, de Montréal, de la Montérégie et de l’Estrie seront les plus touchées par les accumulations, précise-t-elle. Dans le cas de ces deux dernières, les accumulations pourraient atteindre une trentaine de centimètres. Dans la métropole, entre 15 et 20 centimètres de neige sont prévus.

Le système va se déplacer lentement vers l’est, précise Mme Giguère. « Ça va arriver à Québec vraiment tard ce soir, mais pour eux, ça va durer samedi toute la journée. » Une quinzaine de centimètres de neige pourraient s’accumuler dans la capitale.

Appel à la vigilance sur les routes

Vers 8 h 30 vendredi, en pleine heure de pointe, la visibilité est réduite sur les routes de Montréal et de la Montérégie, de même que de Laval et des Laurentides, selon la carte interactive du ministère des Transports et de la mobilité durable.

« On a des bandes de neige assez forte, souligne Mme Giguère. Aujourd’hui, il va y avoir des périodes où la neige va réduire la visibilité. Il va y avoir des accalmies, puis ça va reprendre. »

Environnement Canada appelle à la vigilance dans les déplacements, que ce soit en automobile ou à pied. « On est loin de la tempête du siècle, affirme la météorologue. Notre message, c’est : prenez votre temps, prévoyez plus de temps pour vos déplacements, parce que les chaussées et les trottoirs vont devenir glissants. »

La Sûreté du Québec rapporte par ailleurs quelques sorties de route, mais sans accidents majeurs.

Une école, soit l’établissement privé Peter Hall situé dans l’arrondissement de Saint-Laurent à Montréal, est fermée.