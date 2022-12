Plus précisément, Ottawa dit avoir choisi un « modèle hybride » où ses employés devront être avec leurs collègues « au moins deux ou trois jours par semaine, ou de 40 % à 60 % de leur horaire normal ».

(Ottawa) Le syndicat représentant plus de la moitié des employés de la fonction publique fédérale aurait préféré avoir autre chose sous le sapin qu’une « décision unilatérale » du gouvernement obligeant ses membres à revenir au travail au moins deux jours par semaine.

« On est déçus, on est même en colère », lâche en entrevue Yvon Barrière, vice-président exécutif régional pour le Québec à l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), le syndicat qui représente plus de 165 000 fonctionnaires fédéraux, soit environ la moitié d’entre eux.

« Imposer soudainement, et de façon arbitraire, un mandat de retour au travail juste avant les Fêtes, à 10 jours de Noël, sans consulter les syndicats, je vous le dis, c’est absolument irrespectueux », ajoute-t-il à l’autre bout du fil.

Quelque 336 000 fonctionnaires fédéraux devront revenir travailler au bureau en personne au moins deux ou trois jours par semaine, ou de 40 % à 60 % de leur horaire, a annoncé jeudi après-midi la présidente du Conseil du Trésor du Canada, Mona Fortier.

Elle n’a pas nié qu’il n’y avait pas eu de pourparlers avec le camp syndical. « C’est une décision qui vient de la direction […] Ce n’est pas quelque chose qui se discute à la table de négociations », a-t-elle tranché à ce sujet en point de presse dans le foyer de la Chambre.

« Nous ne revenons pas à l’ancien modèle. Nous réinventons le milieu de travail », a-t-elle aussi plaidé.

Dans un document d’information entourant le déploiement de ce modèle hybride, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada écrit que le travail en personne « favorise la collaboration, l’esprit d’équipe, l’innovation et une culture d’appartenance ».

La ministre n’a pas été en mesure de fournir des preuves empiriques pour appuyer cette analyse.

L’AFPC n’a pas de chiffres non plus en ce qui a trait à la productivité en télétravail, a indiqué Yvon Barrière.

Il mentionne cependant deux chiffres tirés d’un sondage réalisé récemment auprès de 3300 membres : 70 % et 85 %. Le premier représente le pourcentage de participants à l’enquête qui ne veulent pas d’un retour dans les bureaux, et le second, le pourcentage d’entre eux qui seraient prêts à appuyer des moyens de pression.

Le leader syndical argue au passage que la ministre vient « créer un problème » en tentant d’en « régler un », car des milliers de personnes ont été embauchées alors que le télétravail était en place, et pourraient être tentées de quitter le navire, dans le contexte de pénurie d’emploi que l’on connaît.

La directive entrera en vigueur le 16 janvier, et les changements pourront s’opérer progressivement, pourvu qu’ils soient complétés d’ici le 31 mars.

Avec La Presse Canadienne