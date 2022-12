À l’approche du temps des Fêtes, Québec débloque six millions de dollars pour venir en aide de façon urgente aux banques alimentaires de plus en plus sollicitées par les Québécois aux prises avec la hausse du coût des aliments et de l’inflation.

Cet argent doit permettre au réseau des Banques alimentaires du Québec de faire le plein de denrées supplémentaires. Plus de 1200 organismes de terrain se verront ainsi octroyer des moyens complémentaires pour venir en aide aux Québécois qui sollicitent leurs services.

L’annonce de cette aide d’urgence a été faite dimanche à Sherbrooke par la ministre de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau. Cette dernière était accompagnée du ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, et du directeur général des Banques alimentaires du Québec, Martin Munger.

« Les organismes d’aide alimentaire de notre réseau font face à un niveau de demandes jamais vu dans l’histoire de notre organisation. À travers la province, la pression sur nos membres est immense à l’heure actuelle », a indiqué ce dernier, par voie de communiqué, en qualifiant l’aide de Québec de « réel soulagement ».

« La faim se fait ressentir »

« On vit actuellement une période particulière où la faim se fait ressentir. […] La triste réalité est qu’en cette période d’inflation et de hausse du prix des aliments, le travail des organismes est plus qu’essentiel tout au long de l’année », a expliqué à son tour, la ministre Chantal Rouleau.

À noter, le réseau des Banques alimentaires du Québec est constitué de 19 membres Moisson et de 13 membres associés et il dessert près de 1200 organismes locaux.

Cette année, ce réseau fournit pour l’équivalent d’environ 2,2 millions de dollars en aide alimentaire chaque mois, soit bien plus que les 1,9 million de dollars, en moyenne l’an dernier.

C’est trop, c’est phénoménal, c’est une augmentation importante par rapport à l’an passé et encore plus par rapport à la période prépandémie. Martin Munger, DG des Banques alimentaires du Québec

Québec ayant déjà accordé un financement de 5 millions à ce réseau en juin dernier, le montant des aides accordées à l’organisme afin de venir en aide aux Québécois dans le besoin s’élève maintenant à 11 millions de dollars pour 2022.

Environ 3 millions supplémentaires ont également été octroyés à d’autres organismes d’aide alimentaire qui sont présents sur le terrain, précise-t-on.