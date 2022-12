Des délégations autochtones des quatre coins de la planète ouvrent la Grande marche pour le vivant à Montréal, débutée au pied du mont Royal samedi. Pour l’occasion, des centaines de personnes et des dizaines d’organisations civiles du pays se sont rassemblées dans la métropole.

Des centaines d’étudiants, personnes âgées, familles et organisations se sont rassemblés au pied du mont Royal en faveur de la biodiversité, dans le cadre de la COP15 qui se tient présentement à Montréal.

Les co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, de même que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, sont sur place pour l’évènement. « On veut que François Legault soit cohérent », a lancé Gabriel Nadeau-Dubois avant le début de la marche. Dans la foulée, il a dénoncé les choix de la Coalition avenir Québec de poursuivre le projet du troisième lien entre Québec et Lévis, et de ne pas avoir protégé l’habitat du caribou. « Les belles paroles, ça ne sauve pas la biodiversité », renchérit M. Nadeau-Dubois.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé

« C’est important que la société civile soit ici, a aussi annoncé en mêlée de presse Valérie Plante. Les aînés, les familles, veulent des gestes concrets, c’est ça qui ressort. »

La mairesse a réitéré le nouvel engagement de la Communauté métropolitaine de Montréal de protéger 30 % du territoire d’ici 2030. Un engagement qui n’aura rien de facile, étant donné la pression sur les milieux agricoles et les espaces verts pour la construction, a-t-elle souligné. « Mais on doit protéger notre territoire ! », a-t-elle assuré.

Des dizaines d’organisations civiles

« On est très intéressées à sauver la planète ! », lance Lise Bernier, une dame âgée de près de 80 ans et membre des Montréal Ragging Grannies (Les grands-mères de Montréal enragées). Un peu plus loin, Kristen Lalla, 26 ans, tient une pancarte de Protection des oiseaux du Québec. « Les oiseaux, ce n’est qu’un symptôme de la perte de la biodiversité », explique sa collègue, Christiane Tremblay.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Le départ de la manifestation était au pied du mont Royal.

Une centaine d’organisations de la société civile du Québec et du Canada, dont Équiterre et Greenpeace Canada, sont aussi présentes. Organisée par le Collectif de la société civile québécoise pour la COP15, la Grande marche pour le vivant vise à exiger « des États un Cadre mondial pour la biodiversité suffisamment fort pour inverser la perte de la biodiversité et garantissant le respect des droits fondamentaux des communautés et des individus, notamment autochtones, qui protègent les écosystèmes de la planète », selon le communiqué de l’évènement.

« Il y a urgence d’agir. Plus d’un million d’espèces à travers la planète voient leur population chuter drastiquement. C’est littéralement à un effondrement du vivant auquel nous assistons à l’heure actuelle », explique Anne-Céline Guyon, chargée de projet experte climat de Nature Québec, membre du Collectif COP15.

La marche a débuté à 13 h 30 pour se diriger vers le centre-ville.

D’autres détails à venir.