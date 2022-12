(Montréal) Pendant que les milliers de délégués réunis à la COP15 au Palais des congrès poursuivront leurs discussions, samedi, une grande marche pour le « vivant » prendra d’assaut les rues de Montréal afin de « scander haut et fort les attentes de la population envers les gouvernements du monde » qui participent à cette conférence des Nations unies sur la biodiversité.

La Presse Canadienne

La Grande marche pour le vivant, dont le départ est prévu à 13 heures au pied du mont Royal, est organisée par le Collectif de la société civile québécoise pour la COP15, qui regroupe 67 organisations, ses alliés, ainsi que des délégations autochtones du monde entier.

L’objectif de la mobilisation est d’envoyer un « puissant signal » aux pays qui négocient le prochain Cadre mondial pour la diversité, un accord international de premier ordre qui structurera les efforts mondiaux de sauvegarde des écosystèmes pour la prochaine décennie, selon les organisateurs.

« La société civile et l’ensemble de la population ont un rôle primordial à jouer afin d’exiger des pays qu’ils adoptent les mesures ambitieuses et socialement justes que commandent les crises superposées de la perte de biodiversité et des changements climatiques », peut-on lire dans l’avis transmis aux médias samedi matin.

Les groupes à l’origine de la marche soulignent que leur principale revendication concerne la protection des droits de la personne, incluant la protection des peuples autochtones. Selon eux, la protection de la biodiversité ne peut être accomplie sans respecter « les droits, visions du monde, structures de gouvernances, cultures et systèmes de savoirs des peuples autochtones et des communautés locales dont les territoires abritent une grande majorité de la biodiversité mondiale ».

La marche sera clôturée par les discours et revendications de représentants de peuples autochtones et de porte-parole des coalitions organisatrices.

Plusieurs politiciens ont déjà confirmé leur présence, dont les porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois.