Carey Price ne connaissait pas l’existence de la tuerie de Polytechnique, a révélé Radio-Canada lundi midi.

Le gardien de but du Canadien de Montréal a soulevé la controverse, samedi dernier, en dénonçant explicitement le projet de loi C-21 destiné à resserrer les critères interdisant la circulation de certaines armes d’assaut, mais surtout en donnant son appui à la Coalition canadienne pour les droits aux armes à feu (CCFR, en anglais). Celle-ci avait, au cours des jours précédents, invité le public à utiliser le code promotionnel « Poly » pour obtenir des rabais dans l’achat de marchandises sur son site web, et ce, à quelques jours de la commémoration des tristes évènements de Polytechnique, qui ont coûté la vie à 14 jeunes femmes le 6 décembre 1989.

Citant une note envoyée par France-Margaret Bélanger, présidente, sports et divertissement du Groupe CH, Radio-Canada écrit que Price, repêché par le Tricolore en 2005 et établi à Montréal depuis 2007, « n’était pas au courant » de l’existence de la tuerie. Il n’en savait pas davantage sur les « récentes initiatives marketing » de la CCFR, a ajouté Mme Bélanger. Cette dernière n’a pas encore répondu à la demande de confirmation de La Presse. Nous avons également soumis une liste de questions ce lundi matin au département des communications de l’équipe, qui n’a pas encore donné suite à notre requête. La publication est toujours présente sur Instagram.

Les goûts de Carey Price pour la chasse sont connus du public depuis longtemps. Son amour des armes à feu aussi. En mars 2021, une publication banale du gardien, dans laquelle on le voyait avec sa fille, affichait en évidence un drapeau de la National Firearms Association (NFA), regroupement canadien proarmes à feu dont le slogan est « aucun compromis ». La NFA a par la suite louangé l’athlète dans ses propres communications.

Samedi, Price a écrit, encore sur Instagram, qu’il n’était « pas un criminel ou une menace pour la société », appuyant la CCFR afin de « garder [ses] outils de chasse ». La publication est coiffée d’une photo dans laquelle on aperçoit le gardien en tenue de camouflage, carabine à la main. Lundi matin, le bureau du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a indiqué que l’arme sur la photo est et demeurera légale – elle n’est donc pas visée par C-21.

Brendan Gallagher, Joel Edmundson, Cole Caufield et Cayden Primeau, tous des coéquipiers de Price dans l’organisation du Canadien, ont « aimé » la publication de samedi. D’ex-coéquipiers, notamment Phillip Danault, P. K. Subban, Jesperi Kotkaniemi, Nate Thompson, Andrew Shaw et Max Domi, les ont imités, tout comme d’autres joueurs de la LNH.