Dans une rare sortie publique, le gardien du Canadien de Montréal Carey Price s’est prononcé contre le nouveau projet de loi du gouvernement fédéral visant un contrôle accru des armes à feu.

« J’aime ma famille, j’aime mon pays et je prends soin de mes voisins », a affirmé Carey Price dans une publication sur Instagram publiée en fin de matinée samedi. « Je ne suis pas un criminel ou une menace pour la société, renchérit-il. Ce que [le premier ministre Justin Trudeau] tente de faire est injuste. »

Le joueur de hockey a joint à sa publication une photo de lui en tenue de camouflage, une arme de chasse en main.

Le gardien a aussi affirmé soutenir la Coalition canadienne pour le droit des armes à feu. Cette organisation a semé la controverse ces derniers jours pour avoir offert jusqu’à récemment des rabais grâce au code promotionnel « Poly », faisant référence à la tuerie de la Polytechnique de Montréal qui avait fait 14 victimes — toutes des femmes — en 1989.

« J’en ai un peu mal au cœur », commentait à ce propos vendredi Nathalie Provost, survivante de la tuerie.

Un geste soutenu par le Parti conservateur

La publication de Carey Price a rapidement reçu l’appui de conservateurs, opposés au projet de loi. « Carey a tout à fait raison », a gazouillé sur Twitter Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur du Canada (PCC). « La chasse est une grande tradition canadienne. Les tentatives de Trudeau d’interdire les fusils de chasse sont une attaque contre les populations rurales et autochtones. »

Une vision partagée par Pierre Paul-Hus, lieutenant politique du PCC au Québec. « Carey Price fait une sortie remarquable contre les politiques insensées de Justin Trudeau, qui s’attaque aux chasseurs », a-t-il écrit sur Twitter.

Rappelons que le gouvernement libéral tente ces jours-ci de faire approuver le projet de loi C-21, qui vise à restreindre l’accès aux armes à feu au Canada.

Une loi qui va trop loin, selon le lobby des armes à feu

La Coalition pour le droit des armes à feu a demandé cette semaine au gouvernement de Justin Trudeau de faire marche arrière, affirmant qu’il s’agit de la « plus grande interdiction d’armes à feu de l’histoire du Canada ».

Selon les dernières spécifications ajoutées pour la définition d’armes à feu prohibées, les armes semi-automatiques, y compris les fusils de chasse, et dont le chargeur peut être modifié pour recevoir plus de cinq cartouches seront bannies, tout comme celles qui peuvent tirer des projectiles avec une énergie initiale de plus de 10 000 joules et celles dont la surface intérieure du canon est de 20 millimètres ou plus.

Les fusils de type SKS, une arme de style militaire populaire chez les chasseurs, pourraient ainsi être interdits, selon la Coalition canadienne pour les droits des armes à feu.

Pas la première fois que Carey Price se prononce

Ce n’est pas la première fois que Carey Price fait une sortie publique controversée sur le thème de la chasse. En 2012, une photo publiée sur Twitter de lui et d’un autre chasseur avec la carcasse d’un coyote avait fait réagir, selon SportsNet.

Il a par ailleurs déjà publié une photo sur Instagram où, en arrière-plan, on pouvait voir un drapeau de l’Association nationale des armes à feu, un important lobby proarmes du Canada s’opposant notamment à la Loi sur les armes à feu adoptée en 1995.

Cette fois, certains internautes ont applaudi sa publication sur Instagram, tandis que d’autres ont protesté.

« [La Coalition canadienne pour le droit des armes à feu] vend des chandails avec le code promotionnel « Poly » en raison du massacre de [14] femmes le 6 décembre 1989 à Montréal, s’est indignée une internaute. C’est une vile organisation à soutenir. »