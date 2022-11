Es-tu un passionné ou une passionnée d’art ? Aujourd’hui, je t’invite à découvrir un artiste très talentueux qui se nomme Banksy.

Banksy est un artiste qui fait des œuvres dans les rues. Une de ses forces, c’est qu’il pose un regard nouveau sur des situations difficiles. Il aide les spectateurs à voir le positif ou à critiquer certains évènements. C’est un artiste très engagé.

Une des dernières œuvres de Banksy en est un bon exemple. Sur un bâtiment détruit en Ukraine, il a peint une gymnaste, ce qui représente un message d’espoir pour les Ukrainiens. On t’explique !

Tout d’abord, il faut comprendre que Banksy est un artiste anonyme et cela est très intrigant pour le public. On ne connaît pas sa vraie identité, seulement son nom d’artiste. Ce que nous savons aussi, c’est qu’il est un artiste de rue venant d’Angleterre, en Europe.

L’artiste crée des œuvres avec des messages politiques depuis les années 1990. Il peint surtout avec de la peinture en canette et des pochoirs.

Banksy possède un compte Instagram suivi par plus de 11 millions de personnes. Sur ce compte, il affiche ses différentes œuvres. Ce qui est intrigant, c’est qu’il ne signe pas ses œuvres, il faut donc attendre qu’il les publie sur Instagram pour savoir que c’est lui qui les a créées.

L’œuvre qu’il a créée en Ukraine a été faite sur le mur d’un bâtiment démoli par des bombardements dans un village appelé Borodianka. Cette gymnaste qui se tient en équilibre sur les bouts de structures est un symbole de la résistance ukrainienne, comme une gymnaste résiste à la gravité pour rester en équilibre.

Banksy a aussi créé d’autres œuvres en Ukraine récemment. L’une d’elles représente une femme qui danse au-dessus d’un gros trou sur un bâtiment. L’autre représente un enfant qui fait une prise de judo à un homme. Il faut savoir que le judo est l’un des sports préférés du président russe Vladimir Poutine…

