Ton module de jeux extérieur est rouillé et ne te sert plus ? Tes parents ne savent pas comment s’en débarrasser ? C’est vrai que c’est un peu gros pour entrer dans une auto ! Comment faire alors pour qu’il se retrouve dans un endroit qui le recyclera ?

La région de Joliette a trouvé une solution ingénieuse pour éviter que les gros déchets dont les citoyens veulent se débarrasser finissent au dépotoir. La municipalité leur prête une camionnette électrique. Ils peuvent ainsi apporter leurs déchets à l’écocentre, sans polluer !

L’écocentre de la région de Joliette recycle 65 % des quelque 3000 tonnes de déchets qu’il reçoit chaque année. Ce qui s’est ajouté cet automne, c’est une solution de transport différente : une camionnette électrique que l’écocentre prête gratuitement aux citoyens de la région de Joliette qui veulent apporter leurs encombrants. C’est une première au Québec ! Après une vingtaine de journées de service, le véhicule avait déjà été emprunté par une trentaine de personnes.

En général, quelqu’un qui veut se débarrasser d’un gros sofa, par exemple, doit attendre que les camions de poubelles viennent le chercher – et il finit au dépotoir.

Envoyer des éboueurs ramasser des choses devant la résidence d’un citoyen, ça coûte une fortune et ça prend deux ou trois employés. Sans parler de la consommation d’essence du camion : jusqu’à 125 litres aux 100 kilomètres, alors qu’une voiture moyenne consomme autour de 10 litres aux 100 kilomètres parcourus.

Cette initiative réduit donc les émissions de gaz à effet de serre et, en même temps, fait connaître les véhicules électriques aux citoyens.

Près d’une quinzaine de localités aimeraient peut-être faire la même chose dans leur ville.

La région de Joliette développe d’ailleurs de nouveaux moyens de recycler les matières reçues à l’écocentre. Par exemple, des branches de cèdre sont envoyées à un fabricant d’huiles essentielles, et des objets encore en bon état sont réparés ! Tabourets, chaises, ventilateurs, trépieds et autres petits meubles et accessoires sont désormais offerts gratuitement à ceux qui viennent porter des matières, pour les récompenser de leur geste !

D’après un texte d'Ariane Krol, La Presse

L’actualité au quotidien

