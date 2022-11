Avant le début de la Coupe du monde de soccer, plusieurs équipes avaient décidé de porter pendant les matchs un brassard multicolore nommé « One Love ». C’était un petit bout de tissu avec un cœur rempli de six bandes colorées. Il était censé symboliser l’inclusion et la diversité et surtout marquer le soutien de celui qui le porte à la communauté LGBTQ+. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu…

Maryline Komenan Journaliste stagiaire, Les as de l’info

Qatar et homosexualité, ça fait deux…

Au Qatar, le pays qui organise la Coupe du monde cette année, l’homosexualité est illégale. Douze jours avant le début des matchs, un ambassadeur qatari de la Coupe du monde a même qualifié l’homosexualité de « dommage mental ».

Porter ce genre d’insigne aurait donc été vu comme une critique du pays hôte et comme un acte politique. C’est pourquoi la FIFA (fédération qui organise la Coupe du monde) a décidé de bannir ces brassards, pour les remplacer par des brassards officiels mis à la disposition des 32 équipes en compétition. Ceux-ci portent des messages « positifs » comme « Sauvez la planète », « L’éducation pour tous » ou encore « Non aux discriminations ». Tu peux en voir un exemple sur la photo ci-dessous.

PHOTO PAUL ELLIS, AGENCE FRANCE-PRESSE Le capitaine anglais Harry Kane

La FIFA prête à punir

Des amendes étaient prévues pour les équipes qui refuseraient de se débarrasser des tissus multicolores. Sept équipes ont quand même décidé de les porter. La FIFA a donc décidé d’agir plus sévèrement. Elle a prévenu que si les capitaines entraient sur le terrain avec ce brassard, ils auraient un carton jaune.

« En tant que fédérations nationales, nous ne pouvons pas demander à nos joueurs de risquer des sanctions sportives, y compris des cartons jaunes », ont écrit les fédérations des sept nations dans un communiqué commun, annonçant qu’elles renonçaient au brassard. Il s’agit de l’Allemagne, de l’Angleterre, de la Belgique, du Danemark, de l’Écosse, des Pays-Bas et de la Suisse.

Toute cette histoire contribue à renforcer les tensions entre la FIFA et les différents pays membres. On verra bien ce qui en ressortira !