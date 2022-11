Congestion routière

Après la première neige, quels défis en vue ?

L’hiver cogne à nos portes, et les défis sur les routes du Grand Montréal aussi. Signe que la neige apportera son lot de complications, la congestion était nettement plus dense, mercredi, dans l’ensemble de la région métropolitaine, alors que celle-ci recevait ses premiers flocons de la saison. La circulation était d’ailleurs particulièrement pénible sur les autoroutes Métropolitaine, Décarie et 25.