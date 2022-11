Le système devrait s’installer au-dessus de la province dès dimanche et entraîner une tombée de 15 à 30 centimètres de neige en Gaspésie et sur la Côte-Nord, selon Environnement Canada.

Après Nicole, une autre tempête devrait s’abattre sur l’est du Québec dès dimanche, estime Environnement Canada. Dans la péninsule Gaspésienne et sur la Côte-Nord, on estime une première bordée de neige de 30 centimètres.

Delphine Belzile La Presse

Les températures plus clémentes tirent à leur fin, estime Jean-Philippe Bégin, météorologue pour Environnement Canada. « Ce qu’on a connu dans le premier tiers du mois de novembre c’était exceptionnellement doux. Il ne faut pas s’attendre à avoir des températures comme ça de sitôt », nous prévient-il.

Ce qui est à surveiller, c’est le développement d’une tempête sur la Nouvelle-Angleterre dimanche, qui va se diriger vers l’est du Québec. Jean-Philippe Bégin

Le système devrait s’installer au-dessus de la province dès dimanche et entraîner une tombée de 15 à 30 centimètres de neige en Gaspésie et sur la Côte-Nord, selon Environnement Canada. MétéoMédia anticipe plutôt 50 centimètres sur les berges de la Côte-Nord. Déjà samedi après-midi, près de 10 centimètres s’étaient accumulés à Sept-Îles.

« Ce sera la première tempête de neige pour plusieurs endroits dans l’est du Québec », indique Jean-Philippe.

De manière générale, les premières accumulations de neige de plus de cinq centimètres surviennent entre le 12 et le 17 novembre au Québec. « On est directement dedans », précise le météorologue.

« Je n’attendrais pas au 1er décembre pour installer mes pneus d’hiver », suggère-t-il.

Le départ de Nicole

Les vestiges de la tempête Nicole affectaient toujours l’est du Québec et les maritimes, samedi après-midi, tandis que le cocktail météo s’était plutôt calmé dans le sud de la province.

Du Grand Montréal au Bas-Saint-Laurent, il est tombé en moyenne entre 40 et 60 millimètres de pluie, depuis vendredi, note Jean-Philippe Bégin.

Précisément, il s’est accumulé pas moins de 72 millimètres de pluie dans la métropole et plus de 80 millimètres dans certains secteurs de la Montérégie, a indiqué MétéoMédia. Dans la région de Québec, plus d’une trentaine de millimètres sont tombés.

Selon le météorologue, les précipitations associées à la tempête tropicale Nicole se termineront dès dimanche soir, en commençant par le Nouveau-Brunswick vers Terre-Neuve-et-Labrador.

La région de l’Abitibi avait été mise en alerte pour de la pluie verglaçante plus tôt cette semaine, en prévision du passage de l’ouragan qui a causé des dégâts importants en Floride.

Du verglas et du grésil étaient également attendus en Gaspésie samedi. Au moment d’écrire ces lignes, Environnement Canada prévoyait une accumulation de 10 à 20 millimètres de verglas sur les routes de Murdochville.