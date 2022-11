Pas moins de 158 intervenants spécialisés en pacification et en sécurité (ISPS) ont claqué la porte de l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel depuis deux ans, déplore le principal syndicat de l’établissement de santé mentale.

Louis-Samuel Perron La Presse

« On a un gros problème. On perd l’expertise. Beaucoup de gens quittent en raison des conditions de travail et de la reconnaissance attribuée aux employés. On n’est pas capable de stopper l’hémorragie. Ça nous inquiète énormément », s’alarme Marie-Ève Desormeaux, présidente du Syndicat des employés de l’Institut, aussi intervenante.

L’Institut compte en ce moment 176 ISPS, mais 40 postes ne sont pas pourvus en ce moment, selon Marie-Ève Desormeaux. Le syndicat réclame ainsi au gouvernement une prime pour réussir à garder en poste les ISPS, payés entre 22,81 $ à 27,10 $ pour un emploi très exigeant. Ils sont toutefois nombreux à devenir agents correctionnels ou policiers, des emplois mieux rémunérés.

« [Les nouveaux] restent un mois, deux mois, trois mois et s’en vont. Des gens formés à tout bout de champ. La direction est au fait des enjeux. Ils sont d’accord avec nous », soutient Marie-Ève Desormeaux.

L’Institut Pinel est frappé de plein fouet par la pénurie de main-d’œuvre. La Presse révélait mercredi que l’Institut n’arrivait plus à évaluer les pires criminels du Québec dans les délais légaux en raison de la hausse des demandes, du financement insuffisant et du manque de psychiatres en mesure d’effectuer ces évaluations spécialisées.

Selon la leader syndicale, l’Institut Pinel est un « écosystème » et le travail des psychiatres – des travailleurs autonomes – va de pair avec celui des autres employés.