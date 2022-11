Un mois d’octobre chaud et sec au Québec

Le mois d’octobre aura été marqué par des températures bien au-dessus des normales de saison et de faibles précipitations dans la grande majorité des régions du Québec.

Vincent Larin La Presse

À Montréal, la température moyenne durant le mois précédent s’est établie à 10,4 °C, soit près de deux degrés de plus que la moyenne historique enregistrée par Environnement Canada de 8,5 °C.

La Capitale-Nationale a enregistré une température moyenne inférieure, soit 7,8 °C, mais tout de même supérieure de 1,2 °C à la moyenne historique de 6,6 °C.

Le plus grand écart de température a été mesuré dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, à Mont-Joli plus précisément, où il a fait 10 °C en moyenne, en octobre, soit plus de 4 °C qu’à l’habitude pour la même période de l’année.

Ces chaudes températures moyennes n’ont toutefois pas établi de records puisqu’elles se comparent à celles du mois d’octobre l’an dernier.

Il faut remonter à 2020 pour retrouver des moyennes de températures inférieures aux données historiques pour le mois d’octobre, précise le météorologue à Environnement Canada, Alain Roberge.

Peu de précipitations

Et si vous trouvez les feuilles mortes sèches, vous n’avez pas la berlue. Il a moins plu au Québec qu’en temps normal pour un mois d’octobre.

Par exemple, à Montréal, il n’est tombé que 40 mm de pluie, moitié moins qu’historiquement. Même chose pour Trois-Rivières (47 mm/98 mm), Québec (68 mm/98 mm), Saguenay (53 mm/85 mm), Mont-Joli (52 mm/87 mm).

Après avoir été frappé de plein fouet par la queue de l’ouragan Fiona, à la fin du mois de septembre, l’archipel a été épargné par le mauvais temps. Il n’y est tombé que 30 mm de pluie, soit moins du tiers des précipitations qu’il reçoit habituellement en octobre.

Seuls les Nord-Côtiers ont reçu plus de pluie qu’en temps normal alors qu’il est tombé 178 mm en octobre à Sept-Îles, soit bien plus que la moyenne de 104 mm pour cette région à ce temps-ci de l’année.