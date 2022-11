(Ottawa) Le groupe d’opposition aux mesures sanitaires du Québec, Farfadaas s’est joint au « convoi de la liberté » à Ottawa avec une file de véhicules qui mesurait 107 kilomètres sur l’autoroute 50, selon son chef Steeve Charland. Il a affirmé qu’il n’avait pas le contrôle sur tous les membres qui avaient décidé de se joindre à son mouvement.

Mylène Crête La Presse

« Le mouvement Farfadaas est grand, mais on n’est pas responsables de tous les Québécois », a-t-il affirmé en réponse à l’une des avocates de la Commission.

Il a dépeint son groupe comme étant pacifique et a insisté sur le fait qu’il avait nourri « des centaines d’itinérants de Gatineau et d’Ottawa » lors de son séjour dans la région de la capitale fédérale. Les Farfadaas ont décidé se joindre au « convoi de la liberté » pour « participer au plus grand mouvement du Canada » pour « unir le peuple ».

Le groupe avait installé son quartier général dans un stationnement du centre-ville de Gatineau qu’il louait 1000 $ par jour, mais il était également présent sur la rue Rideau à quelques kilomètres de la colline du Parlement. La police d’Ottawa s’inquiétait de sa présence à l’angle des rues Rideau et Sussex, selon le témoignage de la chef adjointe intérimaire du Service de police d’Ottawa, Patricia Ferguson, livré le 20 octobre. Elle avait dépeint le groupe comme étant « hostile » et lui attribuait la fermeture du centre commercial Rideau, le plus gros de la ville.

L’un des organisateurs du « convoi de la liberté », Chris Barber, a également témoigné plus tôt mardi que des Québécois stationnés à cet endroit refusaient de déplacer leurs camions même s’il leur avait demandé de le faire.

« On n’a pas occupé Rideau et Sussex », a répondu M. Charland. Lors d’une mêlée de presse après son témoignage, il a indiqué ne pas comprendre pourquoi on attribuait aux Farfadaas la responsabilité des gens installés à l’angle de ces rues. « Les gens sont tous tannés tout seuls et ils ont décidé de se lever tout seuls, a-t-il dit. Je n’ai pas appelé personne pour leur dire “bloquez telle rue et telle rue”. »

Il a indiqué qu’après avoir été escortés par la GRC pour traverser le pont Macdonald-Cartier, les membres du convoi organisé par les Farfadaas se sont installés le plus loin qu’ils pouvaient sur la rue Rideau, mais qu’il y avait déjà des camions. La question est revenue à plusieurs reprises, ce qui a visiblement agacé le témoin.

Il a également rejeté toute allégation de comportement violent durant la manifestation et a dit n’avoir eu aucun lien avec les participants aux blocages de Coutts, en Alberta, et du pont Ambassador à Windsor. Les Farfadaas ont également distribué plus de 24 000 $ aux camionneurs québécois qui n’avaient pas accès à ceux amassés pour le « convoi de la liberté ».

M. Charland a affirmé qu’il n’était pas au centre-ville d’Ottawa lors de la vaste opération policière pour dégager le centre-ville. Il a toutefois été arrêté pour sa participation au « convoi de la liberté » et a fait 23 jours de prison et a affirmé avoir dû accepter des « conditions lourdes » dont celui d’être privé de son droit de s’exprimer sur les réseaux sociaux.

Il a terminé son témoignage à la Commission par une longue diatribe. « Je ne comprends pas à quel point on a dérapé à ce point dans notre pays », a-t-il lancé. Il s’est décrit comme « un citoyen du peuple » qui défend la constitution canadienne et les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.