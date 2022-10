Le «jardinier paresseux» Larry Hodgson n’est plus. Le chroniqueur horticole, qui a livré ses précieux conseils dans les pages du Soleil durant près de 40 ans, s’est éteint mercredi, entouré de ses proches. Atteint de fibrose pulmonaire depuis plusieurs années, il a demandé l’aide médicale à mourir afin d’abréger ses souffrances.

RAPHAËLLE PLANTE Le Soleil

Le fils de Larry Hodgson, Mathieu, en a fait l'annonce tôt jeudi matin sur le blogue du jardinier paresseux. «Le mercredi 26 octobre 2022, Larry Hodgson nous a quittés. Il était entouré de sa famille proche: son fils Mathieu et sa conjointe, son épouse Marie et les enfants de son épouse et leurs conjoints. Ses derniers jours ont été confortables et sereins. Il a reçu la visite d’amis et de membres de sa famille, et il a même festoyé une dernière fois avec des amis de la Québec Art Company», écrit-il.