C’est la fin d’un long voyage en enfer. La Presse a appris que le Canada rapatrie en ce moment même une Montréalaise qui était partie en 2014 rejoindre les djihadistes du groupe État islamique (ÉI) au Moyen-Orient. La femme devrait être accusée d’infractions liées au terrorisme. Ses deux enfants nés outre-mer, qui n’ont connu à ce jour que la guerre, les camps de détention et la tyrannie islamiste, auront droit à un nouveau départ au Québec.

La Montréalaise sortait à peine de l’adolescence, en 2014, lorsqu’elle a quitté sa famille à Montréal pour plonger volontairement dans la guerre qui déchirait la Syrie et l’Irak. Selon ce que ses proches ont raconté à plusieurs intervenants au fil des années, elle visionnait une grande quantité de vidéos de guerre sur l’internet et se montrait très préoccupée des souffrances de la population syrienne.

Issue d’une famille qui n’avait rien de fondamentaliste, elle semblait avoir adopté une interprétation radicale de l’Islam avant son départ, toujours selon ce que ses proches ont raconté aux intervenants qui ont aidé la famille.

À l’époque, plusieurs Canadiens avaient répondu à l’appel du groupe armé État islamique (Daesh) qui invitait ses sympathisants à émigrer pour venir grossir ses rangs. Dans une déclaration assermentée déposée au palais de justice de Montréal, un enquêteur de l’Équipe intégrée de la sécurité nationale de la GRC avait souligné que plusieurs enquêtes avaient été ouvertes sur ces « voyageurs à haut risque » à partir de 2013.

« L’expérience de combat qu’ils ont acquise ainsi que l’allégeance qu’ils portent aux entités terroristes pourraient poser une menace directe à la sécurité nationale du Canada », écrivait l’enquêteur, Rudin Gjoka.

Dans un camp pendant des années

Rien n’indique que la Montréalaise qui est en route pour revenir au pays a acquis une expérience de combat. Selon nos informations, elle a manifesté rapidement après son arrivée au Moyen-Orient un désenchantement face aux militants qu’elle côtoyait.

Après la naissance de ses deux enfants et la destruction du califat érigé par le groupe État islamique, la Canadienne s’était retrouvée dans un camp de détention, où elle a croupi pendant des années. Jusqu’à ce que des responsables canadiens acceptent de la ramener.

Avant de le faire, des enquêteurs spécialisés de la GRC ont soumis un dossier étoffé aux procureurs de la couronne, selon nos sources, afin que la voyageuse ait à répondre de ses actes. Elle devrait faire face à plusieurs accusations criminelles, selon nos informations. Au Canada, il est illégal de quitter le pays pour rejoindre une entité terroriste et de faciliter des activités terroristes. La loi prévoit une peine maximale de dix ans de prison pour chacune de ces infractions.

La femme devrait atterrir à Montréal sous peu en compagnie d’une autre canadienne originaire d’une autre province.

Intervention médicale

La prise en charge des enfants qui ont vécu sur le territoire contrôlé par les djihadistes et dans les camps de détention par la suite a été planifiée de longue date à Montréal. Un comité regroupant la Gendarmerie royale du Canada, la direction de la protection de la jeunesse et des experts du réseau de la santé a été mis sur pied pour prévoir leur retour au pays. « Tout a été prévu. On n’est pas dans l’improvisation », expliquait la pédopsychiatre Cécile Rousseau, membre du comité, dans une entrevue à La Presse en 2019. Déjà à l’époque, son équipe disait être prête à se rendre à l’aéroport « n’importe quand ».

Le sort des enfants sera au cœur de l’intervention. « Ils arrivent d’une zone de guerre et de camps où les conditions physiques et d’hygiène sont très pauvres. On sait qu’on va devoir mobiliser des acteurs en santé physique, en maladies infectieuses, en nutrition et en développement. On s’attend à avoir des gens qui sont en mauvais état physique », disait la Dre Rousseau en 2019.

Toujours une menace

Phil Gurski, un ancien analyste du Service canadien du renseignement sécurité (SCRS) qui étudie le terrorisme, estime que les Canadiens qui ont joint volontairement un groupe aussi violent et extrémiste que l’État islamique doivent être traduits en justice et séparés de leurs enfants dès leur retour au pays.

« Certaines femmes utilisent leurs enfants pour essayer d’obtenir un traitement plus favorable. Elles disent qu’elles doivent revenir à la maison pour le bien de l’enfant. Elles se présentent comme des victimes, qui n’ont pas vraiment participé aux actes répréhensibles. Or, elles ont joint volontairement un groupe terroriste. Les enfants, eux, n’ont rien choisi. C’est la même chose que n’importe quel criminel au Canada. Il existe des mécanismes pour leur retirer leurs enfants. Ils devraient être confiés à la famille étendue si possible, et sinon aux services sociaux », croit-il.

L’État islamique a beau avoir perdu l’immense territoire qu’il contrôlait en Syrie et en Irak, il demeure actif et considère toujours le Canada comme un ennemi, souligne l’analyste. « À 100 %, ils sont encore une menace. Ils sont actifs, ils mènent des attaques dans plusieurs pays et plusieurs autres groupes inspirés d’eux sont nés dans différentes régions », dit-il.

