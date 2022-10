« C’est un défi de rénover et de s’assurer que les gens puissent rester dans leur logement, et que le logement reste abordable, » souligne en entrevue Benoit Dorais, responsable de l’habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Un investissement de 69 millions du gouvernement fédéral permettra de rénover 4700 logements abordables à Montréal dans les six prochaines années, en collaboration avec la Ville.

Isabelle Ducas La Presse

Des élus municipaux et fédéraux ont annoncé lundi cette entente, qui sera réalisée dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL).

Ce sont les 4700 logements de la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) qui bénéficieront de cette entente.

« C’est un défi de rénover et de s’assurer que les gens puissent rester dans leur logement, et que le logement reste abordable, » souligne en entrevue Benoit Dorais, responsable de l’habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal. « Avec la subvention du fédéral et celle que la Ville va donner, ça outille la SHDM pour faire les travaux, parce que d’ici 2028 elle va pouvoir mettre 89 millions en rénovations. »

En effet, la Ville de Montréal accordera un financement qui pourrait aller de 4,6 millions à 12,6 millions à ce projet, et la SHDM y ajoutera des fonds provenant de son propre budget.

« Rénover nos logements pour les rendre plus confortables et efficaces contribue à une meilleure utilisation de nos ressources énergétiques, et se traduira par des économies sur les factures d’électricité. C’est une mesure importante vers une société plus juste et plus verte où tous peuvent se loger convenablement », a commenté, par voie de communiqué, Steven Guilbeault, député fédéral de Laurier – Sainte-Marie et ministre de l’Environnement et du Changement climatique.