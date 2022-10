(Ottawa) Aucun fonds provenant de l’étranger n’a servi à financer le « convoi de la liberté » durant sa première semaine, selon le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS). C’est ce qu’avait indiqué son directeur, David Vigneault, lors d’une réunion téléphonique le 6 février entre le gouvernement fédéral, le gouvernement de l’Ontario et de hauts responsables de la Ville d’Ottawa.

Mylène Crête La Presse

À ce moment, le convoi de camions paralysait le centre-ville de la capitale fédérale depuis dix jours. Une campagne de sociofinancement sur la plateforme GoFundMe avait alors permis aux organisateurs d’amasser plus de 10 millions.

« Il n’y a aucun acteur étranger identifié à ce jour qui soutient ou finance ce convoi », peut-on lire dans le compte-rendu des propos de M. Vigneault présenté sous forme de points saillants. Le document a été déposé en preuve lors des audiences de la Commission sur les mesures d’urgence mardi.

PHOTO CHRIS WATTIE, ARCHIVES REUTERS Le directeur du SCRS, David Vigneault

Il ajoute que Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) et les banques suivent la trace de cet argent et s’assurent qu’il n’est pas utilisé dans un but « non pacifique ».

« Le SCRS n’a pas vu d’argent étranger en provenance d’autres États pour appuyer [cette hypothèse] », a-t-il ajouté.

Une semaine plus tard, le premier ministre Justin Trudeau avait affirmé que des fonds étrangers avaient servi à financer le « convoi de la liberté ». Les responsables de GoFundMe avaient affirmé au comité permanent de la sécurité publique et nationale en mars que « 86 % des donateurs étaient originaires du Canada ». Ils avaient gelé les fonds une semaine après le début de la manifestation.

Les organisateurs s’étaient alors tournés vers une autre plateforme de sociofinancement nommée GiveSendGo pour continuer à recevoir des dons. Quatre jours après que la Ville d’Ottawa eut déclaré l’état d’urgence, ils avaient réussi à accumuler une nouvelle somme de 8,4 millions. Une fuite de donnée, rapportée par le réseau CTV, avait par la suite démontré qu’un nombre important de ces nouveaux dons provenaient des États-Unis.

Le compte-rendu des propos du grand patron du renseignement canadien indique également qu’il n’y avait pas de convoi de camions en provenance des États-Unis et qu’il s’agit donc d’un « enjeu domestique ».

Il mettait également en garde contre des « éléments radicaux » qui pourraient être violents présents sur les lieux de la manifestation sans toutefois y participer activement ou en être les organisateurs. « Il est probable qu’ils l’utilisent comme pour faire du recrutement », avait alors indiqué M. Vigneault. Le nom des personnes ou des groupes radicaux n’est pas mentionné. Le SCRS estime qu’ils étaient non seulement sur la colline du Parlement, mais également aux manifestations de Québec, de Toronto et en Alberta.