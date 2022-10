Chaque premier du mois, une queue se forme devant des organismes d’aide aux personnes itinérantes : des sans-abri veulent encaisser leur chèque d’aide sociale. Ils repartent avec de l’argent comptant plein les poches, puisque nombre d’entre eux n’ont pas de compte bancaire.

Isabelle Ducas La Presse

L’agent Laurent Dyke, responsable du dossier de l’itinérance au sein de la Division de la prévention et de la sécurité urbaine du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), s’inquiète pour leur sécurité, puisqu’ils s’exposent ainsi à des vols et peuvent difficilement respecter un budget.

En 2019, l’agent Dyke a donc mis sur pied un projet, avec le Mouvement Desjardins, pour les aider à ouvrir un compte bancaire et y faire déposer directement leur chèque d’aide sociale chaque mois. « Plus de 300 personnes ont ouvert un compte en banque, dit-il. Elles peuvent faire des retraits au besoin et ne se retrouvent plus avec des liasses de centaines de dollars au début du mois. »

Cette année, il pousse un peu plus loin l’initiative, en mettant en place, pendant deux journées, des guichets uniques de services pour les personnes en situation d’itinérance, en collaboration avec la Maison du père et d’autres partenaires.

Entamer « les démarches administratives »

Ils pourront notamment obtenir une carte d’assurance maladie, ouvrir un compte bancaire, obtenir de l’information juridique, faire une demande d’aide sociale ou de sécurité de la vieillesse, gérer leurs contraventions, réviser leur dossier de probation, obtenir de l’aide pour combattre une dépendance à l’alcool ou à la drogue, faire des démarches pour se trouver un emploi, etc.

Tous les intervenants seront sur place et des rencontres privées pourront avoir lieu.

« On ne fera pas que donner de l’information, on va vraiment pouvoir démarrer les démarches administratives dont les gens ont besoin », explique l’agent Dyke

Un autobus amènera à la Maison du père les personnes sans-abri qui veulent obtenir ces services, ce qui leur évite d’avoir à se déplacer dans différents bureaux, aux quatre coins de la ville.

Les guichets uniques auront lieu ce jeudi, ainsi que le mardi 15 novembre, de 9 h à 16 h.

Est-ce que la police se retrouve maintenant à faire le travail des organismes communautaires ?

« Ma priorité, comme policier, c’est d’assurer la sécurité des personnes en situation d’itinérance, répond l’agent Dyke. Je regarde quels sont les enjeux pour ces gens, et je tente de trouver des solutions. »