(Montréal) À l’occasion du lancement de la Semaine de prévention des incendies, dimanche, le ministère de la Sécurité publique du Québec rappelle l’importance de faire les bons gestes pour se protéger, alors que la moitié des incendies résidentiels sont causés par l’erreur humaine.

La Presse Canadienne

En tout, la province voit « 13 maisons endommagées chaque jour » par le feu, note le ministère, pour un total annuel de 400 blessés et 29 000 personnes évacuées.

La porte-parole de la Semaine, l’animatrice Chantale Lacroix, a elle-même vécu l’incendie de sa maison l’an dernier. « Saviez-vous que vous avez moins de 3 minutes pour évacuer votre résidence en flammes ?, rappelle-t-elle dans un communiqué de presse. Si on inclut le temps que l’avertisseur de fumée se mette à sonner et vous réveille, il vous reste très peu de temps pour sortir ! Croyez-moi, ça vaut la peine d’avoir un plan d’évacuation en cas d’incendie, connu de chacun, et de vérifier vos avertisseurs de fumée deux fois par année. »

D’autres précautions consistent à bien surveiller les objets chauffants lorsqu’ils sont allumés, éviter « d’utiliser en permanence une rallonge pour brancher les appareils de chauffage d’appoint », utiliser « les appareils électriques homologués CSA/ULC » et garder les sorties d’urgence dégagées en tout temps, ajoute le ministère.

À la Ville de Montréal, on rappelle que les articles de fumeurs causent pas moins de 27 % des incendies résidentiels, juste derrière les feux de cuisson (29 %).

De plus en plus de feux sont causés par des appareils qui ont des piles au lithium-ion, comme des cellulaires, des ordinateurs ou même des trottinettes ou vélos électriques, fait aussi savoir la municipalité, soulignant l’importance de vérifier que la pile n’est pas endommagée, d’utiliser des chargeurs qui respectent les normes de sécurité du Canada et de protéger les piles de la chaleur.

« Nous savons que 85 % des incendies sur l’île de Montréal sont liés à la distraction ou à la négligence humaine, affirme Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif, dans un communiqué. Certains gestes quotidiens peuvent éviter des pertes matérielles importantes, des blessures graves et même des décès. Nous pouvons tous faire une différence pour mieux sensibiliser et informer la population des comportements à éviter ».

Au courant de la Semaine, qui se tiendra jusqu’à samedi prochain, plusieurs services de pompiers organiseront des journées portes ouvertes pour que la population puisse visiter les casernes et en apprendre davantage à la fois sur le métier et la prévention. C’est notamment le cas du Service de sécurité incendie de Montréal, qui offrira aussi des simulations de situation d’urgence. Des stands d’information seront aussi déployés dans plusieurs quartiers.