Qualité des soins en CHSLD

Deux actions collectives intentées contre le gouvernement

Deux actions collectives distinctes intentées par des personnes hébergées en CHSLD et leurs familles et qui s’attaquent à la piètre qualité des soins donnés avant, pendant et après la pandémie pourront continuer d’aller de l’avant parallèlement, a tranché le juge Donald Bisson, de la Cour supérieure, dans une décision rendue mardi.